Девушка игрока «Зенита» Глушенкова простила его после измены с 18-летней моделью

Девушка футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова Анна Нечаева не стала разрывать отношения после появившейся в СМИ информации об изменах игрока.

Источник: Соцсети

Это стало известно после того, как 14 февраля, в День всех влюбленных, футболист опубликовал романтическое фото из Дубая с Нечаевой в своих соцсетях, отметив ее аккаунт.

В начале декабря 18-летняя модель Кира Артамонова выступила с обвинениями в адрес Глушенкова. Модель в своем Instagram опубликовала скриншоты интимных переписок, указав, что собеседником является Глушенков. Отмечено, что их общение началось еще тогда, когда Артамоновой не было 18 лет: в октябре 2024 года футболист комментировал ее фотографии в социальных сетях и просил прислать интимные снимки.

Следом модель опубликовала еще часть переписок, которые относятся к ноябрю 2025 года. Футболист и модель 9 ноября договорились о встрече в отеле, после чего сообщений в этот день больше не было, а утром 10 ноября они обменялись еще сообщениями. При этом позднее в переписке собеседник модели просил ее больше не писать ему.

14 декабря, в скором времени после заявлений Артамоновой, Нечаева в своих соцсетях опубликовала неоднозначный пост с фразой «тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь».

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше