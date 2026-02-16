Ричмонд
Футболист «Зенита» может продолжить карьеру в Аргентине

Аргентинский футболист петербургского «Зенита» Роман Вега может продолжить карьеру на родине, передает «Евро-Футбол. Ру».

Источник: ФК «Зенит»

Отмечается, что интерес к Веге проявляет один из клубов Аргентины. Контракт Веги с «Зенитом» рассчитан до 2030 года. Он перешел в «Зенит» летом 2025 года.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Турнир возобновится 27 февраля, когда «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой».