Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.38
П2
3.25
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Вингер «Ростова» Роналдо: бывает ли тоска по родине? Немного

В интервью сайту «Чемпионат» бразильский нападающий клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ростов» Роналдо Сесар Соареш дос Сантос (Роналдо) признался, что временами тоскует по своей родине.

Источник: Metaratings.ru

«В “Ростове” я один. Трудно? Да, но в команде есть испаноязычные люди. Мой очень хороший друг — испанец физиотерапевт Рауль. Бывает ли тоска по родине? Немного. Но летом Ростов напоминает Бразилию — светит солнце, жаркая погода», — отметил Роналдо.

С января 2024 года 25-летний вингер выступает в составе донского клуба, имея контракт, действующий до конца июня 2028 года. В сезоне-2025/2026 Роналдо сыграл в 15 матчах РПЛ, где забил два гола и отдал две результативные передачи, а также три встречи в рамках FONBET Кубка России. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 3,5 миллиона евро.

5 января газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что пригласить Роналдо хотят сразу несколько клубов Про-лиги Саудовской Аравии. 17 января в беседе с сайтом Metaratings.ru агент Роналдо Хулио Сезар Гранха заявил, что его клиент желает отработать контракт с «жёлто-синими» полностью.