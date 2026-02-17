Вингер «Ростова» Роналдо: бывает ли тоска по родине? Немного

С января 2024 года 25-летний вингер выступает в составе донского клуба, имея контракт, действующий до конца июня 2028 года. В сезоне-2025/2026 Роналдо сыграл в 15 матчах РПЛ, где забил два гола и отдал две результативные передачи, а также три встречи в рамках FONBET Кубка России. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 3,5 миллиона евро.