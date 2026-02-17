Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» в товарищеском матче

ДУБАЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 1:0 обыграли «Краснодар» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Джабель-Али» в ОАЭ.
Гол забил Максим Глушенков (29-я минута). В составе «Зенита» дебютировал колумбийский нападающий Джон Дуран.
Команды сыграли два тайма по 45 минут, после чего провели на поле еще 30 минут.
После первой части Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков в 18 играх. «Зенит» идет на 2-м месте с 39 очками.
Чемпионат России возобновится 27 февраля, в этот день «Зенит» примет калининградскую «Балтику», 28 февраля «Краснодар» дома сыграет с «Ростовом».
