Глушенков: «У кого из бразильцев “Зенита” есть что почерпнуть? Ни у кого. У Вендела только пофигизм»

— У кого из бразильцев есть что почерпнуть?
— Ни у кого. Пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут, — говорит Глушенков.
— Даже у Вендела?
— Пофигизм только.
— Мне кажется, у вас с этим порядок.
— У меня-то да, но можно побольше, — цитирует Глушенкова «РБ Спорт».
В этом сезоне 26-летний футболист провел 21 матч во всех турнирах, забил десять голов и сделал семь результативных передач. Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года.
