Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.40
П2
3.75
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.49
П2
5.28
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.81
П2
1.94
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.89
П2
5.10
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2

Глушенков: «У кого из бразильцев “Зенита” есть что почерпнуть? Ни у кого. У Вендела только пофигизм»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о том, что может почерпнуть у бразильцев, которые выступают за команду.

Источник: РИА "Новости"

— У кого из бразильцев есть что почерпнуть?

— Ни у кого. Пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут, — говорит Глушенков.

— Даже у Вендела?

— Пофигизм только.

— Мне кажется, у вас с этим порядок.

— У меня-то да, но можно побольше, — цитирует Глушенкова «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний футболист провел 21 матч во всех турнирах, забил десять голов и сделал семь результативных передач. Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года.

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше