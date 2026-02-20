Глушенков: «Могу взять пивко и не ограничивать себя. Не получится выиграть чемпионство — ну и ладно»

— Как должна сложиться карьера, чтобы вы взяли пивко, сели на пляже и сказали: «В целом было хорошо»?
— Я и сейчас могу взять пивко, сесть на пляже.
— Возможно, но после завершения не будете ограничивать себя в количестве.
— Я и сейчас могу не ограничивать себя в количестве. Как складывается сейчас карьера, значит, так и должно быть. Получится выиграть чемпионство — круто, не получится — ну и ладно. Может, какой-то вклад в российский футбол внесу, — цитирует Глушенкова «РБ Спорт».
