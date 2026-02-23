Вашингтон
Спивак о Семаке: «Лучший тренер России на данный момент. Он интересный футбол показывает, 24/7 идет вперед, развивается ежечасно. Умница просто»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера петербургской команды.

Источник: Спортс"

— Болельщики «Зенита» наверняка привыкли за последние годы постоянно видеть свою команду чемпионом? И вот в прошлом сезоне титул был проигран. Если подобное повторится и в нынешнем сезоне, могут ли Семака уволить?

— На самом деле, он очень много сделал для «Зенита». Я не думаю, что он по этому поводу [ухода из команды] задумывается.

Знаю Семака лично — он нацелен на каждый матч. Я не думаю, что у него кружится в голове и вертится, что «если я не выиграю, меня снимут». 100 процентов. У него нет сомнений в том, что он будет выигрывать каждый матч. Он действительно очень много сделал для «Зенита».

— По-вашему, руководство «Зенита» простит Семаку потенциальный второй подряд проигрыш чемпионской гонки?

— Тут уж как решит руководство. Вы понимаете, что с каждым последующим чемпионством все сложнее занять первое место. Сложно удерживать лидерство.

— Допускаете наличие у Семака определенного карт-бланша после шести чемпионств подряд до этого?

— Не думаю. Шесть чемпионств подряд — ну какой карт-бланш? Да, это достижение. Да, он ведет команду, интересный футбол показывает. Хорошая, большая работа проходит.

— То есть, если Семак вновь не приведет «Зенит» к чемпионству, это не будет трагедией?

— Я знаю Сергея Семака. Это человек, который, как говорится, 24/7 идет вперед в развитии. Он все время вперед идет. Он не наслаждается тем, что сейчас было. Он уже думает о том, что завтра будет, через час.

Действительно, этот человек на данный момент самый лучший тренер России.

— В чем вы видите прогресс Семака за последние пару лет?

— Семак развивается ежедневно, ежечасно. Он здорово отвечает на вопросы журналистов, все объясняет досконально. Я считаю, это здорово. Он может сдержать себя на какой-то некорректный вопрос. Умница просто.

— Такими темпами в будущем Семак сможет и сборную России возглавить?

— Я думаю, да. Почему нет? С такими достижениями, с таким развитием. Молодой по тренерским меркам.

— После «Зенита» или совмещать?

— Тут мне сложно сказать. Это не в моей компетенции, — сказал Спивак.