Спивак о Семаке: «Лучший тренер России на данный момент. Он интересный футбол показывает, 24/7 идет вперед, развивается ежечасно. Умница просто»

— Болельщики «Зенита» наверняка привыкли за последние годы постоянно видеть свою команду чемпионом? И вот в прошлом сезоне титул был проигран. Если подобное повторится и в нынешнем сезоне, могут ли Семака уволить?
— На самом деле, он очень много сделал для «Зенита». Я не думаю, что он по этому поводу [ухода из команды] задумывается.
Знаю Семака лично — он нацелен на каждый матч. Я не думаю, что у него кружится в голове и вертится, что «если я не выиграю, меня снимут». 100 процентов. У него нет сомнений в том, что он будет выигрывать каждый матч. Он действительно очень много сделал для «Зенита».
— По-вашему, руководство «Зенита» простит Семаку потенциальный второй подряд проигрыш чемпионской гонки?
— Тут уж как решит руководство. Вы понимаете, что с каждым последующим чемпионством все сложнее занять первое место. Сложно удерживать лидерство.
— Допускаете наличие у Семака определенного карт-бланша после шести чемпионств подряд до этого?
— Не думаю. Шесть чемпионств подряд — ну какой карт-бланш? Да, это достижение. Да, он ведет команду, интересный футбол показывает. Хорошая, большая работа проходит.
— То есть, если Семак вновь не приведет «Зенит» к чемпионству, это не будет трагедией?
— Я знаю Сергея Семака. Это человек, который, как говорится, 24/7 идет вперед в развитии. Он все время вперед идет. Он не наслаждается тем, что сейчас было. Он уже думает о том, что завтра будет, через час.
Действительно, этот человек на данный момент самый лучший тренер России.
— В чем вы видите прогресс Семака за последние пару лет?
— Семак развивается ежедневно, ежечасно. Он здорово отвечает на вопросы журналистов, все объясняет досконально. Я считаю, это здорово. Он может сдержать себя на какой-то некорректный вопрос. Умница просто.
— Такими темпами в будущем Семак сможет и сборную России возглавить?
— Я думаю, да. Почему нет? С такими достижениями, с таким развитием. Молодой по тренерским меркам.
— После «Зенита» или совмещать?
— Тут мне сложно сказать. Это не в моей компетенции, — сказал Спивак.