Тимур Гурцкая: «Илюхина полностью захватила власть в “Зените”, поставив своего генерального директора и снеся Медведева»

Тимур Гурцкая высказался о влиянии председателя совета директоров «Зенит» Елены Илюхиной.

Источник: Спортс"

— Пертурбации, которые она сделала в «Зените» за 2025 год — феноменальные. Она полностью захватила власть в футбольном клубе, поставив своего генерального директора и снеся Медведева.

Я считаю, что это большая работа — так легко убрать друга руководителя клуба, который полностью руководил этой командой. Это все-таки флагман российского футбола в последние годы.

— Почему вы считаете, что председателя управления «Зенита» поменяла именно Илюхина?

— Без нее этого не было. Это невозможно. Для такого человека, как Миллер, кто-то должен на земле заниматься вопросом. Он слишком высоко, чтобы заниматься «Зенитом».

Убрав Медведева, ему нужно было отдать это в чьи-то руки. Со временем стало понятно, кто привел Зырянова туда, кто его поддержал. Из пяти голосов совета директоров — три голоса ее. Она полностью руководит.

— Первый раз озвучивается, что Зырянов — это именно ее креатура. Правда ли это? И откуда пять человек?

— Погорелов тоже ее человек. Ее человек Зырянов, ее человек Погорелов — это много. Это люди, которые занимаются футбольным клубом «Зенит».

По моей информации, она повлияла на то, что ушел Медведев. Поэтому для меня это было сильное решение.

Позитивное или негативное — мы посмотрим, когда чемпионат закончится. Но убрать Медведева с руководящей должности, хотя он хотел там остаться — это сильное решение. Кто-то должен был за это взяться.

Он же не сам подал в отставку. Потом кто-то должен эту функцию за себе нести. Но раз она несет, значит, она руководит «Зенитом», — сказал Тимур Гурцкая в программе «Это футбол, брат!».