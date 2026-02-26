«Отмечать день рождения — та еще повинность». Сергей Семак — о футболе и жизни

Для меня это был переходный период от карьеры игрока к тому, чтобы остаться в футболе. И посмотреть, в какой степени мне будет интересно работать тренером и насколько в этом качестве буду востребован. В итоге получилось по накатанной — игровая карьера закончилась, перешел в ассистенты. А дальше надо было решать, продолжать свою жизнь с футболом или без него. Так сложилось, что остался. Нет, не пожалел об этом. Очень редко о чем-то жалею.