«Отмечать день рождения — та еще повинность». Сергей Семак — о футболе и жизни

О юбилее
Возраcт — в данном случае 50 — это лишь цифра. Бывает, люди чувствуют себя моложе своих лет, бывает — старше. У меня в связи с этим абсолютно никаких чувств. Но еще есть время стать лучше и сделать что-то хорошее.
Об отношении к дню рождения и о подарках
Скажу честно — не самый мой любимый праздник. А отмечать свой день рождения — та еще повинность для меня. Не смогу выделить что-то одно [из подарков], потому что было много важного и дорогого от супруги, детей и друзей. До сих пор ношу в телефоне поздравление, которое дочка написала лет 10 назад. Это рисунок со словами. Для меня это ценно и важно.
О становлении футболистом в наше время
Начинать всегда сложно, при этом во все времена есть свои плюсы и минусы. Нам было непросто потому, что была очень большая конкуренция. Сейчас — потому что не очень большая конкуренция. Вот два больших различия (Улыбается).
О сложности для российских игроков пробиться в топ-клубы РПЛ
Надо рассматривать этот вопрос глобально. Ты должен соответствовать уровню клуба, который решает определенные задачи. Мы видим, что в том же «Краснодаре», который возглавляет турнирную таблицу, в основном составе играют два россиянина плюс [Эдуард] Сперцян. Если берем «Зенит» — похожая ситуация. То есть или ты должен иметь сильных российских игроков, которые не уступают, либо берешь иностранных игроков, которые позволяют бороться за цели и задачи, которые стоят перед каждым клубом.
О смене карьеры игрока на тренера
Для меня это был переходный период от карьеры игрока к тому, чтобы остаться в футболе. И посмотреть, в какой степени мне будет интересно работать тренером и насколько в этом качестве буду востребован. В итоге получилось по накатанной — игровая карьера закончилась, перешел в ассистенты. А дальше надо было решать, продолжать свою жизнь с футболом или без него. Так сложилось, что остался. Нет, не пожалел об этом. Очень редко о чем-то жалею.
О важнейших моментах в карьере
Одно не смогу выделить — есть совокупность. Сборная России и бронза на Евро-2008. Первое чемпионство в качестве игрока с ЦСКА. Есть первое и очень важное золото с «Зенитом» в качестве тренера.
Об ориентирах в тренерской работе
Мне посчастливилось работать и в качестве игрока, и в качестве помощника с большим количеством невероятных тренеров. Каждый оставил большой след в моей памяти, в моем сердце. И, конечно, это Лучано Спаллетти, благодаря которому началась моя тренерская карьера. В кабинете до сих пор есть его напутственные слова. Если со временем не выцветет маркер, надеюсь, эта записка еще долго не уйдет в небытие. Но в любом случае, очень благодарен Лучано и с человеческой, и с профессиональной точки зрения. Всегда вспоминаю его с большой теплотой.
И еще хочу сказать об огромном количестве российских игроков, благодаря которым сейчас я такой, какой есть. С очень многими, с кем играли или работали вместе, поддерживаем отношения. Кого-то просто вспоминаю. Всем и за все огромное-огромное спасибо! Каждый из них вложил частичку чего-то своего в мое футбольное мировоззрение и мой тренерский путь.
Об уровне отечественной тренерской школы
У нас хорошая тренерская школа. Это можно видеть по количеству российских тренеров у руля клубов в России и за рубежом. Кстати, можно сравнить количество иностранных специалистов, работавших в России лет 10 назад. Их тогда было в разы больше. А сейчас есть наши и молодые, и не молодые тренеры, которые хорошо работают. Этот цех у нас сейчас на достаточно хорошем уровне.
О жизненной мечте
Нет, не мечтаю о чем-то материальном (Улыбается). А о не материальном? Возможно (Улыбается).
О футбольной мечте
Сейчас главная — сделать все, чтобы выиграть чемпионат России в этом году. Ради этого мы и работаем.
О жизненных принципах
Никогда не говори «никогда». Никогда никого не осуждай. Как только начнешь это делать, сразу же можешь бумерангом получить то же самое. Тем более что у каждого человека есть свои недостатки, сильные и слабые стороны.
О смысле жизни
Это простой вопрос. Он — в вере.
Записал Роман Шлуинский