Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.41
П2
5.74
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.77
П2
7.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.54
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.95
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.52
П2
5.64
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.59
П2
6.58
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2

«Отмечать день рождения — та еще повинность». Сергей Семак — о футболе и жизни

Бронзовому призеру чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России и главному тренеру петербургского «Зенита» 27 февраля исполнится 50 лет. В беседе с ТАСС он рассказал об отношении к дню рождения и возрасту, мечтах и ориентире в тренерской работе.

Источник: РИА "Новости"

О юбилее

Возраcт — в данном случае 50 — это лишь цифра. Бывает, люди чувствуют себя моложе своих лет, бывает — старше. У меня в связи с этим абсолютно никаких чувств. Но еще есть время стать лучше и сделать что-то хорошее.

Об отношении к дню рождения и о подарках

Скажу честно — не самый мой любимый праздник. А отмечать свой день рождения — та еще повинность для меня. Не смогу выделить что-то одно [из подарков], потому что было много важного и дорогого от супруги, детей и друзей. До сих пор ношу в телефоне поздравление, которое дочка написала лет 10 назад. Это рисунок со словами. Для меня это ценно и важно.

О становлении футболистом в наше время

Начинать всегда сложно, при этом во все времена есть свои плюсы и минусы. Нам было непросто потому, что была очень большая конкуренция. Сейчас — потому что не очень большая конкуренция. Вот два больших различия (Улыбается).

О сложности для российских игроков пробиться в топ-клубы РПЛ

Надо рассматривать этот вопрос глобально. Ты должен соответствовать уровню клуба, который решает определенные задачи. Мы видим, что в том же «Краснодаре», который возглавляет турнирную таблицу, в основном составе играют два россиянина плюс [Эдуард] Сперцян. Если берем «Зенит» — похожая ситуация. То есть или ты должен иметь сильных российских игроков, которые не уступают, либо берешь иностранных игроков, которые позволяют бороться за цели и задачи, которые стоят перед каждым клубом.

О смене карьеры игрока на тренера

Для меня это был переходный период от карьеры игрока к тому, чтобы остаться в футболе. И посмотреть, в какой степени мне будет интересно работать тренером и насколько в этом качестве буду востребован. В итоге получилось по накатанной — игровая карьера закончилась, перешел в ассистенты. А дальше надо было решать, продолжать свою жизнь с футболом или без него. Так сложилось, что остался. Нет, не пожалел об этом. Очень редко о чем-то жалею.

Источник: РИА "Новости"

О важнейших моментах в карьере

Одно не смогу выделить — есть совокупность. Сборная России и бронза на Евро-2008. Первое чемпионство в качестве игрока с ЦСКА. Есть первое и очень важное золото с «Зенитом» в качестве тренера.

Об ориентирах в тренерской работе

Мне посчастливилось работать и в качестве игрока, и в качестве помощника с большим количеством невероятных тренеров. Каждый оставил большой след в моей памяти, в моем сердце. И, конечно, это Лучано Спаллетти, благодаря которому началась моя тренерская карьера. В кабинете до сих пор есть его напутственные слова. Если со временем не выцветет маркер, надеюсь, эта записка еще долго не уйдет в небытие. Но в любом случае, очень благодарен Лучано и с человеческой, и с профессиональной точки зрения. Всегда вспоминаю его с большой теплотой.

Источник: Соцсети

И еще хочу сказать об огромном количестве российских игроков, благодаря которым сейчас я такой, какой есть. С очень многими, с кем играли или работали вместе, поддерживаем отношения. Кого-то просто вспоминаю. Всем и за все огромное-огромное спасибо! Каждый из них вложил частичку чего-то своего в мое футбольное мировоззрение и мой тренерский путь.

Об уровне отечественной тренерской школы

У нас хорошая тренерская школа. Это можно видеть по количеству российских тренеров у руля клубов в России и за рубежом. Кстати, можно сравнить количество иностранных специалистов, работавших в России лет 10 назад. Их тогда было в разы больше. А сейчас есть наши и молодые, и не молодые тренеры, которые хорошо работают. Этот цех у нас сейчас на достаточно хорошем уровне.

О жизненной мечте

Нет, не мечтаю о чем-то материальном (Улыбается). А о не материальном? Возможно (Улыбается).

О футбольной мечте

Сейчас главная — сделать все, чтобы выиграть чемпионат России в этом году. Ради этого мы и работаем.

О жизненных принципах

Никогда не говори «никогда». Никогда никого не осуждай. Как только начнешь это делать, сразу же можешь бумерангом получить то же самое. Тем более что у каждого человека есть свои недостатки, сильные и слабые стороны.

О смысле жизни

Это простой вопрос. Он — в вере.

Записал Роман Шлуинский