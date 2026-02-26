«Зенит» усилился под чемпионство. Вернет ли Семак золото в Петербург?

Семь лет спустя
На зимнюю паузу чемпионата-2018/19 «Зенит» ушел первым, с минимальным отрывом от «Краснодара». Команда завалила концовку года, и стало ясно, что ей требуется усиление во все полевые линии. План на трансферное окно был выполнен: состав пополнили центральный защитник Ракицкий, центральный полузащитник Барриос и центральный нападающий Азмун. Эти приобретения напрямую повлияли на исход чемпионской гонки: в следующих десяти турах «Зенит» не потерпел ни одного поражения и досрочно завоевал титул в первый год работы Сергея Семака.
На зимнюю паузу чемпионата-2025/26 «Зенит» ушел вторым, с минимальным отставанием от «Краснодара». Как и семь лет назад, петербуржцы пытаются вернуть золото в Санкт-Петербург, поэтому вышли на рынок и усилились тремя футболистами: состав пополнили центральный защитник Дивеев, атакующий центральный полузащитник Джон Джон и центральный нападающий Дуран.
Трансферная кампания — на пять с минусом
Безусловно, контекст этих трансферных кампаний отличается друг от друга. Но параллель уместна. Приобретение или аренда каждого из этих футболистов выглядит логичной, оправданной и потенциально решающей в борьбе за чемпионство.
Дивеев — прекрасно знающий лигу центральный защитник с российским паспортом, что очень важно в контексте проблем «Зенита» с лимитом.
Джон Джон — та самая замена Клаудиньо, которую болельщики ждали и год назад, и прошлым летом, но так и не дождались. Способен играть и на левом фланге, но в большей степени — футболист середины поля.
Дуран — качественный центрфорвард с мировым именем, которого удалось выхватить на полгода за сравнительно небольшие деньги (платная аренда меньше 3 миллионов евро). В потенциале — лучший бомбардир лиги весной.
На экспорт «Зенит» тоже сработал здорово. Уже осенью стало понятно, что с Жерсоном клуб не попал, поэтому его продажа в «Крузейро» за деньги, сопоставимые с покупкой, полностью оправдана. Уход Кассьерры в «Атлетико Минейро» не был запланирован, но и здесь можно говорить о своевременной продаже — контракт колумбийца заканчивался через 1,5 года, и вряд ли сине-бело-голубые позже выручили бы за него больше 7 миллионов евро. Платная аренда Эраковича в «Црвену Звезду» тоже объяснима: время серба в команде и так урезалось, а приобретение Дивеева совсем сократило бы его минуты.
Вопросы только к уходу Лусиано. Аргентинец классно начал в «Зените», но в последнее время не получал шансов, причем часто по непонятным причинам. Да, обмен на Дивеева сам по себе выглядит неплохой сделкой, однако «Зенит» своими руками укрепил единственную слабую позицию прямого конкурента, еще и доплатив за это 2 миллиона евро. Но никто не знает, кто больше выиграет от обмена, поэтому пока обойдемся без категоричных оценок. А Константину Зырянову поставим «пять с минусом» за первое трансферное окно в статусе председателя правления клуба.
Все ли так хорошо?
Вопросы к новичкам тоже есть.
Дивеев — защитник-бомбардир с прекрасным умением играть головой, но он совсем не скоростной. По типажу они с Нино похожи, и это настораживает болельщиков «Зенита». К тому же Игорь мало где играл с высокой линией обороны и давно привык защищаться низко. Почти наверняка он будет упускать соперников за спину, и это может оборачиваться пропущенными мячами для «Зенита».
Джон Джон — техничный, как и положено бразильцу, но иногда применяет дриблинг и играет пятками в тех эпизодах, где ситуация того не требует. Не очень хорошо ставит корпус и не очень хорош под давлением соперников — может потерять мяч на ровном месте и запустить контратаку противника.
Дуран — потенциально не только лучший бомбардир «Зенита», но и удар по его шансам на трофей. Всем известно, что в предыдущих клубах колумбиец сталкивался с проблемами дисциплины. Он вспыльчив и непредсказуем. Вполне вероятно, что весной Дуран заработает удаление и серьезно подведет команду, ведь за его спиной — только Соболев и Луис Энрике. Хотя есть и Ерохин — Александр стал лучшим бомбардиром «Зенита» на сборах.
Луис Энрике — лишний
Кстати, об Энрике. Осенью Семак переместил его сначала на левый фланг, а затем и в центр нападения. Но Луис не впечатлял: 2+2 по системе «гол плюс пас» в 16 матчах РПЛ — это очень мало для футболиста сборной Бразилии. Кроме того, ни одного из результативных действий он не сделал с позиции центрфорварда.
На сборах Энрике тоже выглядел слабо, пусть и забил в первом матче с «Шанхаем». В последних играх Семак даже не выпускал Луиса в основе — косвенный признак того, что купленный год назад за 33 миллиона евро бразилец начнет весну в статусе запасного. Если взглянуть на стартовый состав «Зенита» в матче с «Краснодаром» на последнем сборе, то становится ясно: всех звезд на поле не уместить. Лишним пока становится Энрике.
Место на правом фланге в той встрече занял Глушенков. Он на сборах не выглядел великолепно, но уж точно лучше Энрике. К тому же у Максима есть паспорт РФ, поэтому он из стартового состава вряд ли пропадет. Интересно, что на противоположной бровке в той игре начал Джон Джон, хотя регулярно смещался в центр. Тренерский штаб доволен тем, как Педро раскрылся в середине поля в прошлом году, поэтому здесь у бразильцев будет конкуренция — главное, чтобы они не дублировали друг друга.
Главный итог сборов — все здоровы
Первым номером «Зенита» останется Адамов, но Латышонок — уже даже не твердый второй. В январе Семак взял на сборы Москвичева, который прошлый сезон провел в аренде в «Оренбурге», но получил там тяжелую травму и выбыл до конца года.
Казалось, сейчас 21-летнего голкипера берут, чтобы вновь отдать в аренду или продать, но Москвичев оказался одним из лучших на сборах и теперь составляет реальную конкуренцию Адамову. Скорее всего, Богдан сыграет за «Зенит» на следующей неделе в кубковой встрече с «Балтикой», а Латышонку придется ждать осечек конкурентов.
Помимо Москвичева к зиме выздоровели и Дуглас Сантос, и Караваев. Вячеслав пропустил целый год из-за разрыва ахилла, так что за него особенно радостно.
Еще одно усиление без трансфера — 17-летний Кондаков. Даниил дебютировал за «Зенит» еще осенью, но на сборах Семак активно доверял центральному хавбеку, и он пользовался шансом — забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Таким образом, в весну «Зенит» входит полностью укомплектованным: на каждой позиции есть минимум по два игрока, высока конкуренция в центре поля, на флангах и даже в воротах. Если все будут здоровы и обойдутся без дисквалификаций, то вице-чемпион России может избавиться от приставки «вице» и вернуть себе золото, потерянное в год столетия.
Автор: Гоша Чернов