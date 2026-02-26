«Зенит» усилился под чемпионство. Вернет ли Семак золото в Петербург?

На экспорт «Зенит» тоже сработал здорово. Уже осенью стало понятно, что с Жерсоном клуб не попал, поэтому его продажа в «Крузейро» за деньги, сопоставимые с покупкой, полностью оправдана. Уход Кассьерры в «Атлетико Минейро» не был запланирован, но и здесь можно говорить о своевременной продаже — контракт колумбийца заканчивался через 1,5 года, и вряд ли сине-бело-голубые позже выручили бы за него больше 7 миллионов евро. Платная аренда Эраковича в «Црвену Звезду» тоже объяснима: время серба в команде и так урезалось, а приобретение Дивеева совсем сократило бы его минуты.