«Краснодар» снова возьмет золото, ЦСКА обгонит «Зенит». Рабинер — о возобновлении сезона РПЛ

Но у меня подход обратный — смотрю контрольные матчи только в том случае, если сам нахожусь на сборах и на них работаю. Когда весь процесс происходит у тебя на глазах и ты можешь его «пощупать», поговорить с тренерами и игроками, то есть осознать смысл происходящего не через третьи, медийные, руки, а лично, — тогда да. В противном случае, когда взгляд возможен только через экран, — для меня нет. Я не смотрю весь этот проверочный футбол, поскольку и в рестораны хожу не для того, чтобы вламываться на кухню и наблюдать за процессом приготовления блюд, оценивать повороты мысли повара. Главное, что для меня имеет значение, — то, что на выходе. Качество самого блюда.