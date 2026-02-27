«Краснодар» снова возьмет золото, ЦСКА обгонит «Зенит». Рабинер — о возобновлении сезона РПЛ

В Норвегии не переходили на «осень-весну», но обыгрывают топ-клубы. Есть чему поучиться
Есть у меня по отношению к футбольному межсезонью — хоть зимнему, хоть летнему — один не то чтобы принцип, но постоянный подход. Не собираюсь никому его навязывать, поскольку одним (в первую очередь болельщикам) чуть ли не физически необходимо каждый день подпитываться новой информацией, в том числе видео-, о любимом клубе, а уж смотреть каждый контрольный матч — это для них просто средство выживания. Понять такое очень легко. Другим — прежде всего тактическим аналитикам — просмотр таких игр необходим для того, чтобы понимать логику, последовательность всего, что тот или иной тренер делает с командой на сборах. Это тоже достойно понимания и уважения.
Но у меня подход обратный — смотрю контрольные матчи только в том случае, если сам нахожусь на сборах и на них работаю. Когда весь процесс происходит у тебя на глазах и ты можешь его «пощупать», поговорить с тренерами и игроками, то есть осознать смысл происходящего не через третьи, медийные, руки, а лично, — тогда да. В противном случае, когда взгляд возможен только через экран, — для меня нет. Я не смотрю весь этот проверочный футбол, поскольку и в рестораны хожу не для того, чтобы вламываться на кухню и наблюдать за процессом приготовления блюд, оценивать повороты мысли повара. Главное, что для меня имеет значение, — то, что на выходе. Качество самого блюда.
Поэтому признаюсь честно — не видел этой зимой ни единого контрольного матча российских клубов. Читал и о них, и о трансферах, конечно, достаточно, чтобы быть в курсе новостей, — но в это время было достаточно иных зрелищ, чтобы быть увлеченным ими, а не препарированием творческих экспериментов, о которых мы тоже ничего до конца понимать не можем, пока не увидим, к чему они привели. Лига чемпионов, матчи НХЛ (да даже и КХЛ — все-таки официальный регулярный чемпионат) и европейских футбольных чемпионатов, Олимпиада в Милане и прежде всего ее хоккейный турнир — интереснейших игр, формирующих вкус, более чем хватало.
Глядя, например, на невероятную зиму норвежского «Буде-Глимт», имеющего в составе лишь четырех легионеров и без внутренних соревнований в январе-феврале одержавшего в ЛЧ четыре победы подряд над «Манчестер Сити», «Атлетико» и дважды над «Интером», думалось о многом. Играют же люди, как всю жизнь играли, по системе «весна-осень», не тратят десятки миллионов на новичков, как «Зенит» со «Спартаком», — и как-то им все это не мешает. Учитывая еще и комбинационный стиль футбола команды из-за полярного круга, прежде всего в домашних матчах напоминающий «Спартак» Олега Романцева, но, когда надо (как в Милане), умеющей идеально выстроить зонную оборону, возникают мысли о том, насколько же не туда направлены работа и деньги многих наших команд.
Ведь у шести (!) клубов РПЛ суммарная стоимость составов выше «Буде-Глимт» — причем значительно. И, кроме датского форварда Хега, еще пары датчан и россиянина Хайкина, который, впрочем, скоро уже перестанет быть там легионером, обходятся же там как-то без иностранцев. Это говорит не о том, что и нам надо совсем обходиться без них, а о том, что требуется лучше реализовывать потенциал.
Громче всех на трансферном рынке выступил ЦСКА. И Лусиано, и Баринов должны принести команде много пользы
В этом смысле ближе всех к «Буде-Глимт» другая команда на «Б» — «Балтика». Стиль другой, конечно, — но тоже маленький по сравнению с ведущими клубами бюджет, минимум легионеров, полное понимание каждого, что нужно делать на поле, и потрясающе сплоченный коллектив. Даже капитана, как в «Буде», тоже три — Андрей Мендель, Кевин Андраде и Александр Филин!
Очень интересно, что в первом же матче после возобновления первенства калининградцы отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют с полной себе футбольно-идейной противоположностью — «Зенитом». Мне кажется, возможны сюрпризы, поскольку питерским звездам потребуется время, чтобы «разбежаться», набрать игровые кондиции. В первых турах их легче на этом поймать.
А потеряли балтийцы из ключевых игроков вопреки ожиданиям многих одного лишь Владислава Сауся, проданного за серьезную сумму в «Спартак». На этот трансфер в Калининграде, уверен, закладывались еще в конце прошлого лета, когда молодой краек (способный играть и в обороне, и в атаке, а в «Балтике» действовавший по всей бровке) со своей выдающейся для нашего футбола скоростью забил супергол своей будущей команде и вообще провел целый ряд впечатляющих матчей. Уверен, что Андрей Талалаев сможет эту потерю компенсировать. Он, собственно, и говорил в декабрьском интервью «СЭ», что уверен: в этом сезоне команда не «просядет». А вот какие потери будут летом и что произойдет дальше — это может быть уже другая история. Но нам-то с вами зачем забегать настолько вперед? Давайте наслаждаться, надеюсь, продолжением приморского чуда.
Еще один матч предстоящего тура с участием одного из фаворитов чемпионата, исход которого для меня неочевиден, «Ахмат» — ЦСКА. Когда у Станислава Черчесова есть сборы, из этого может получиться что-то весьма интересное. А тем более когда достаточно сочным получилось комплектование: в аренду из ЦСКА пришел Абдулкадыров, из «Спартака» — Хлусевич, из Нижнего — Царукян, куплен у «Балтики» далеко не последний ее игрок Пряхин. Из команд не первого ряда селекция грозненцев кажется мне, пожалуй, самой заметной.
Хотя что может по громкости трансферов сравниться с их соперником, прогремевшим покупкой у «Локомотива» его капитана Баринова и обменом с «Зенитом» Дивеева на Гонду? Мало того, сейчас еще и разгоняются слухи о подписании в роли свободного агента экс-звезды «Ливерпуля» 33-летнего Коутиньо. Схожий случай в прошлом году с Пьяничем, правда, не привел к каким-то феноменальным результатам, но убежден, что скрытой пользы от выступлений балканца за команду Марко Николича было больше, чем это казалось по игре, — хотя бы исходя из бурного прогресса его коллеги по амплуа Матвея Кисляка. Если разговоры о переходе Коутиньо превратятся из фантастики в реальность, уверен, рассчитывать армейцам можно будет минимум на схожий эффект.
В прогнозе на итоги чемпионата я поставил ЦСКА на второе место, отодвинув «Зенит» на третье. Дело в том, что, во-первых, красно-синие получили классного игрока того амплуа, которого им больше всего не хватало, — центрфорварда. Да, Лусиано в этом сезоне большей частью сидел на скамейке в Санкт-Петербурге, но с учетом далеко не впечатляющей игры как Соболева, так и ушедшего одновременно с аргентинцем Кассьерры такое игнорирование Сергеем Семаком отлично проявившего себя в прошлом сезоне форварда казалось мне нелогичным. И если команда Фабио Челестини качественно атаковала и много забивала даже при Алеррандро или Мусаеве на острие, то приход в самом начале зимнего «окна» Гонду, у которого было достаточно времени, чтобы сыграться с партнерами, способен усилить атаку ЦСКА кардинально.
А появление Баринова должно и улучшить баланс в середине поля, и усилить коллектив лидерскими качествами, которых у Дмитрия более чем хватает. Честно говоря, я не большой поклонник подобных переходов внутри страны, от которых становится больно поклонникам команды, теряющей своего многолетнего игрока и на протяжении нескольких лет — вожака.
Но в том, что ЦСКА за счет прихода Баринова станет сильнее, у меня никаких сомнений нет. Когда-то в том же направлении проследовал — правда, в другом амплуа — Сергей Игнашевич, и пусть не в таком длительном временном отрезке (после трансфера 24-летнего тогда центрального защитника он еще 15 лет выступал за армейцев), но в ближайшие несколько лет 29-летний Баринов способен помочь красно-синим снова стать чемпионской командой.
Принесет ли «Зениту» большую пользу появление Дивеева, повлекшее за собой аренду Эраковича? Тут многое зависит от здоровья Игоря. При оптимистическом сценарии плюсы из обмена извлекут обе команды-участницы. Что же касается двух очередных купленных «Зенитом» иностранцев, Джона Джона и Дурана, — давайте дождемся реальной картинки их игры в РПЛ. Стопроцентной уверенности в том, что нас в случае того же Дурана ждет эффект Халка или Малкома (которому тоже, к слову, потребовалось немало времени), у меня пока нет. Но и такое тоже возможно.
Не забываем про второй сезон столетия «Зенита», который, неубедительно начав чемпионат, к уходу на зимовку прилично накатил, и теперь лишь очко отделяет его от лидера. Мастерства у его игроков — вагон. И все же ощущения свежести от игры санкт-петербуржцев в этом сезоне нет. Не сильно удивлюсь, если они все-таки выцарапают чемпионство, но главным фаворитом их не считаю.
А считаю — «Краснодар». Признаюсь, у меня летом были опасения, что первое, долгожданное золото «быков» их расслабит, празднования затянутся. Но нет — команда стала, кажется, еще солиднее и собраннее. Лидеры ничуть не сдали, ни на какую заграницу Сперцян, Кордоба и Ко (по крайней мере, судя по их игре и эффективности) не засматриваются. Мурад Мусаев нашел какие-то психологические рычаги, чтобы заново их мотивировать, а стабильность игровых связей позволяет достигать стабильного же результата.
Не сработало, правда, с трансфером Перрена, ушедшего спустя полгода, — но обойма усилилась Босселли из «Пари НН». Приобретение одно, точечное, и полагаю, что оно даст плоды уже весной. А у самого «Краснодара» — при условии, что никто из его лидеров не получит серьезную травму, поскольку мегаскамейкой команда не обладает, — вижу вполне достаточно оснований, чтобы повторить результат «Рубина» 2008−2009 и выиграть второе золото вслед за первым.
А вот у «Локомотива», потерявшего Баринова, а приобретшего лишь Веру, чей вес в момент перехода стал мемом, особо радужных перспектив не вижу. Уход лидера, причем игрока ключевой позиции, компенсировать крайне сложно. Ведь тот же Батраков показывал такую конкретику не в последнюю очередь потому, что для творчества его во многом разгружал капитан. Не придется ли молодому дарованию «Локо» слишком много отвлекаться на оборонительную работу, не сломается ли из-за отсутствия Баринова баланс в центре поля у красно-зеленых? Опасений много.
Зимой поменяли тренеров два самых громких неудачника первенства, «Спартак» и «Динамо», которые пошли разными путями: красно-белые снова сделали ставку на иностранца, бело-голубые доверились Ролану Гусеву. Случается, что российские тренеры приходят в свои команды на много лет, чего ему и желаю. Но история его предшественника Валерия Карпина говорит о том, что возможен — и конкретно в этом клубе — и прямо противоположный исход, причем быстрый. Не думаю, что многие подобного ожидали, и любопытно, какие уроки находившийся в карпинском штабе Гусев из этого извлек. Впрочем, не думаю, что в ближайшее время он будет слишком уж откровенно об этом говорить.
Очень интересно, что выйдет из альянса Хуана Карлоса Карседо и «Спартака». Эта история, в отличие от двух предыдущих, с Гильермо Абаскалем и Деяном Станковичем, кажется мне перспективной. Мне очевидно, что Карседо — хороший тренер, но насколько он окажется стрессоустойчивым к специфическим обстоятельствам «Спартака», покажет только практика. В ситуации, когда в РПЛ ничего команде не светит, можно более или менее спокойно ставить весной игру в первенстве, с точки зрения результата сделав ставку на Кубок.
Не раз слышал, что Карседо едва ли не за руку на сборах водил игроков во время тренировок, показывая, в какой точке в определенных игровых ситуациях каждый должен находиться. Он несравнимо больше внимания уделяет деталям и тактике, чем Станкович, главным для которого была мотивация. А куда и кого испанец, впервые сделавший чемпионом Кипра «Пафос», приведет — начнем узнавать уже совсем скоро.
Игорь Рабинер