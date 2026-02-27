Ричмонд
Гонду: «Я сразу дал согласие на переход в ЦСКА, мне нравится философия Челестини»

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду рассказал о ходе переговоров насчет трансфера в армейский клуб.

Источник: ФК "Зенит"

Ранее в сезоне-2025/26 Гонду выступал за «Зенит».

«О возможном перехода в ЦСКА я узнал еще в октябре. Я был в этом очень заинтересован и сразу дал согласие. Мне понравилась игровая идея Челестини, о которой он рассказал.

Где-то в середине декабря, когда переговоры продвинулись, мне сказали: “Все решено, осталось лишь согласовать детали”. Уже в январе я прибыл в расположение, чтобы подписать контракт.

Мне очень нравится философия Челестини. Независимо от нашего соперника, Фабио говорит, чтобы футболист шел играть. Даже если он потеряет мяч, то ничего страшного не произойдет. Особенно мне нравится, что он постоянно думает о взятии ворот — о том, чтобы атаковать и забивать», — сказал Гонду в интервью журналисту Ивану Карпову.