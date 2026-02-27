Шнякин о скандальном эпизоде матча «Зенит» — «Балтика»: «Почему линия по пятке Мантуана, если он развернут?»

«Кстати! Шикарный вопрос задал подписчик Василий Alibabaic. Да, ракурс, проекция, точка на пятке — это я уже описал. Горят жопы или нет, но я считаю, что линия проведена нормально (хотя доверия системе все равно нет). НО. Василий спрашивает: а почему, собственно, линия проведена по пятке Мантуана, если он развернут? И вот тут действительно стоит призадуматься. А нет такого, что спина или левое плечо Мантуана ближе к воротам? Теперь у меня нет уверенности.



Если технически разбирать, то ВАР-рэф просто на глаз находит (по имеющемуся стоп-кадру) ту часть тела, что ВРОДЕ БЫ ближе к линии ворот. Каких-то 3D-изображений у него нет. И он тупо не сможет понять, где там было левое плечо. Надо лиге и, возможно, клубам сбрасываться на эту систему автоматическую. Надо обязательно. Иначе скандалы годами будут продолжаться. Годами!



Да, кстати. А чего мы вечно про китайские линии бубним? Неужели в России такое нельзя разработать?» — написал Шнякин в телеграм-канале.