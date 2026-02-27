Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.93
П2
34.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
13.00
П2
200.00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.61
П2
3.31
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Шнякин о скандальном эпизоде матча «Зенит» — «Балтика»: «Почему линия по пятке Мантуана, если он развернут?»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался по поводу скандального эпизода, случившегося на 75-й минуте матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой» (1:0). Гол калининградцев был отменен из-за офсайда у Брайана Хиля, который в том эпизоде не касался мяча.

Источник: Sport24

«Кстати! Шикарный вопрос задал подписчик Василий Alibabaic. Да, ракурс, проекция, точка на пятке — это я уже описал. Горят жопы или нет, но я считаю, что линия проведена нормально (хотя доверия системе все равно нет). НО. Василий спрашивает: а почему, собственно, линия проведена по пятке Мантуана, если он развернут? И вот тут действительно стоит призадуматься. А нет такого, что спина или левое плечо Мантуана ближе к воротам? Теперь у меня нет уверенности.

Если технически разбирать, то ВАР-рэф просто на глаз находит (по имеющемуся стоп-кадру) ту часть тела, что ВРОДЕ БЫ ближе к линии ворот. Каких-то 3D-изображений у него нет. И он тупо не сможет понять, где там было левое плечо. Надо лиге и, возможно, клубам сбрасываться на эту систему автоматическую. Надо обязательно. Иначе скандалы годами будут продолжаться. Годами!

Да, кстати. А чего мы вечно про китайские линии бубним? Неужели в России такое нельзя разработать?» — написал Шнякин в телеграм-канале.