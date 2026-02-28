Юсупов назвал Луиса Энрике лучшим игроком РПЛ

«Лучший игрок РПЛ? По индивидуальным качествам мне очень нравится Луис Энрике из “Зенита”. Если у него идёт игра, то может в одиночку “сделать погоду”. Как и Глушенков. Если у них не идёт игра, “Зенит” становится слабее», — сказал Юсупов Metaratings.ru на «Кубке Легенд».
27 февраля гол бразильца принёс «Зениту» победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Балтикой» (1:0).
В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний Энрике провёл 17 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.