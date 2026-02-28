Юсупов назвал Луиса Энрике лучшим игроком РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
1
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.80
П2
5.68
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.15
П2
3.14
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.00
П2
3.40
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.12
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.75
П2
9.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.33
П2
3.08
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.05
П2
4.70
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
6.85
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.47
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.05
П2
3.34
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
4.51
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.51
П2
7.08
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.97
П2
4.51
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.19
П2
7.02
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.70
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.89
П2
3.21
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.71
X
3.71
П2
1.62
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.17
П2
1.67
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.55
X
4.64
П2
1.69
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.24
П2
2.44
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.82
П2
6.77
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.68
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.64
П2
1.81
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.47
П2
1.29
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

Юсупов назвал Луиса Энрике лучшим игроком РПЛ

Бывший полузащитник сборной России, «Динамо» и «Зенита» Артур Юсупов признался, что ему нравится игра бразильского нападающего «Зенита» Луиса Энрике.

Источник: Metaratings.ru

«Лучший игрок РПЛ? По индивидуальным качествам мне очень нравится Луис Энрике из “Зенита”. Если у него идёт игра, то может в одиночку “сделать погоду”. Как и Глушенков. Если у них не идёт игра, “Зенит” становится слабее», — сказал Юсупов Metaratings.ru на «Кубке Легенд».

27 февраля гол бразильца принёс «Зениту» победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Балтикой» (1:0).

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний Энрике провёл 17 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.