Юсупов назвал Луиса Энрике лучшим игроком РПЛ

«Лучший игрок РПЛ? По индивидуальным качествам мне очень нравится Луис Энрике из “Зенита”. Если у него идёт игра, то может в одиночку “сделать погоду”. Как и Глушенков. Если у них не идёт игра, “Зенит” становится слабее», — сказал Юсупов Metaratings.ru на «Кубке Легенд».