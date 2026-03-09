Ричмонд
«К “Зениту” “Спартак” будет готов!» Карседо — после победы над «Акроном»

Слова главного тренера красно-белых.

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» с трудом обыграл «Акрон» в 20-м туре: красно-белые ответили на гол Максима Болдырева тремя мячами, затем упустили преимущество в два гола и вырвали победу лишь на 88-й минуте. После финального свистка Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы журналистов.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 9.03.2026, 19:00
Спартак
4
Акрон
3

— Рад, что после матча с «Динамо» команда проявила характер, — сказал испанец. — Мы смогли дважды отыграться и добиться победы!

— Как оцениваете игру Барко, который сегодня действовал на левом фланге атаки?

— Он провел прекрасный матч и был лучшим на поле. Мы хотели нивелировать преимущество «Акрона» в росте — особенно в центре поля. Поэтому передвинули Барко на фланг, предоставив ему больше свободы.

— Почему «Спартак» хорош на стандартах у чужих ворот, но плох у своих?

— Это один из компонентов, который нуждается в доработке. Но мы рады, что смогли забить с углового. Отдельно отрабатывали стандарты с Ву.

Согласен, что мы не должны так много пропускать [со стандартов]. Нужно исправлять ошибки.

— В чем причина такой плохой игры команды в обороне?

— Здесь также есть над чем поработать перед матчем с «Зенитом». Необходимо действовать компактнее и надежнее. Мы будем готовы.

— Сколько нам ждать стабильный основной состав «Спартака», который будет давать результат?

— У нас есть представление, как хотим играть и кто должен быть в стартовом составе. Но за неделю команда провела три матча. В таком графике важна свежесть. Поэтому мы проводим ротацию.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 14.03.2026, 16:00
Зенит
-
Спартак
-

— Какую задачу вы перед собой поставили: побороться за тройку или за чемпионство?

— «Спартак» всегда должен быть нацелен на самые высокие места. Но у нас сейчас приличное отставание. Мы идем от игры к игре. Одержали две победы подряд, смогли приблизиться к лидирующей группе. Впереди у нас важная игра с «Зенитом», которая позволит сократить отставание от лидеров.

— Складывается ощущение, что команда выключается после 60-й минуты и вы затягиваете с заменами.

— Когда пропускаешь, то это не всегда связано с физической формой. При счете 3:3 нам было непросто. Но команда правильно отреагировала и смогла проявить характер. Так было и в матче с «Сочи». И с «Динамо» — правда, эпизодически, потому что в итоге мы крупно проиграли. Характер есть. Замена также сработала — Маркиньос забил победный гол. Футбол — это в любом случае про результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо.

Константин Белов