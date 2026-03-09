«К “Зениту” “Спартак” будет готов!» Карседо — после победы над «Акроном»

— Когда пропускаешь, то это не всегда связано с физической формой. При счете 3:3 нам было непросто. Но команда правильно отреагировала и смогла проявить характер. Так было и в матче с «Сочи». И с «Динамо» — правда, эпизодически, потому что в итоге мы крупно проиграли. Характер есть. Замена также сработала — Маркиньос забил победный гол. Футбол — это в любом случае про результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо.