«К “Зениту” “Спартак” будет готов!» Карседо — после победы над «Акроном»

«Спартак» с трудом обыграл «Акрон» в 20-м туре: красно-белые ответили на гол Максима Болдырева тремя мячами, затем упустили преимущество в два гола и вырвали победу лишь на 88-й минуте. После финального свистка Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы журналистов.
— Рад, что после матча с «Динамо» команда проявила характер, — сказал испанец. — Мы смогли дважды отыграться и добиться победы!
— Как оцениваете игру Барко, который сегодня действовал на левом фланге атаки?
— Он провел прекрасный матч и был лучшим на поле. Мы хотели нивелировать преимущество «Акрона» в росте — особенно в центре поля. Поэтому передвинули Барко на фланг, предоставив ему больше свободы.
— Почему «Спартак» хорош на стандартах у чужих ворот, но плох у своих?
— Это один из компонентов, который нуждается в доработке. Но мы рады, что смогли забить с углового. Отдельно отрабатывали стандарты с Ву.
Согласен, что мы не должны так много пропускать [со стандартов]. Нужно исправлять ошибки.
— В чем причина такой плохой игры команды в обороне?
— Здесь также есть над чем поработать перед матчем с «Зенитом». Необходимо действовать компактнее и надежнее. Мы будем готовы.
— Сколько нам ждать стабильный основной состав «Спартака», который будет давать результат?
— У нас есть представление, как хотим играть и кто должен быть в стартовом составе. Но за неделю команда провела три матча. В таком графике важна свежесть. Поэтому мы проводим ротацию.
— Какую задачу вы перед собой поставили: побороться за тройку или за чемпионство?
— «Спартак» всегда должен быть нацелен на самые высокие места. Но у нас сейчас приличное отставание. Мы идем от игры к игре. Одержали две победы подряд, смогли приблизиться к лидирующей группе. Впереди у нас важная игра с «Зенитом», которая позволит сократить отставание от лидеров.
— Складывается ощущение, что команда выключается после 60-й минуты и вы затягиваете с заменами.
— Когда пропускаешь, то это не всегда связано с физической формой. При счете 3:3 нам было непросто. Но команда правильно отреагировала и смогла проявить характер. Так было и в матче с «Сочи». И с «Динамо» — правда, эпизодически, потому что в итоге мы крупно проиграли. Характер есть. Замена также сработала — Маркиньос забил победный гол. Футбол — это в любом случае про результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо.
Константин Белов