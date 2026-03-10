Ричмонд
Пять — с минусом: как оступились клубы из топ-5 РПЛ

«Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Балтика» остались без побед в чемпионате.

Источник: Спорт-Экспресс

Прошедший 20-й тур чемпионата России по футболу запомнится одновременными осечками лидирующей пятерки. Избежать поражения удалось лишь московскому «Локомотиву» — в домашнем матче с грозненским «Ахматом» он в итоге сыграл вничью 2:2, проигрывая 0:2. «Краснодар» уступил в гостях казанскому «Рубину» (1:2), а петербургский «Зенит» проиграл на выезде «Оренбургу» (1:2). ЦСКА был разгромлен в московском дерби с «Динамо» (1:4), калининградская «Балтика» же упустила в гостях победу над «Ростовом» (1:1). Только московский «Спартак» не без труда обыграл на своем поле тольяттинский «Акрон» (4:3).

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 9.03.2026, 16:30
Локомотив
2
Ахмат
2

«Локомотив» — «Ахмат»

Матч проходил 9 марта в последний день тура, и «Локо» уже знал, что его конкуренты проиграли, поэтому есть шанс нарастить отрыв от конкурентов по борьбе за бронзу — ЦСКА и «Балтики» — и навязать борьбу за золото «Краснодару» и «Зениту».

В случае победы над «Ахматом» «Локо» сравнивался по очкам с лидирующим «Краснодаром». Но было ясно, что чеченский клуб победу так просто не отдаст. После назначения главным тренером Станислава Черчесова «Ахмат» стал боеспособным коллективом, способным навязать борьбу кому угодно, и поднялся в середину таблицы.

В начале весны «Ахмат» подтвердил свои амбиции, обыграв дома ЦСКА (1:0). Закрепить успех он попытался и во время выезда к «Локо», поведя 2:0 в середине первого тайма.

В течение трех минут Георгий Мелкадзе открыл счет ударом со штрафного, а Максим Самородов удвоил преимущество гостей. «Железнодорожники», кроме того, потеряли из-за травмы еще и своего основного игрока защиты Сесара Монтеса.

Но перед перерывом Лукас Фассон отыграл один мяч, а в начале второго тайма Данил Пруцев сравнял счет. «Локо» мог выйти вперед, но после удара Артема Карпукаса мяч попал в перекладину. В итоге команде Михаила Галактионова дожать соперника не удалось, и она лишь на одно очко сократила отставание от лидеров. Теперь красно-зеленые уступают один балл «Краснодару» и два «Зениту».

— Для нас большой успех набрать четыре очка в двух первых матчах весны, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе. — Оценка за матчи с двумя московскими командами — девять из десяти. Минус балл только из-за того, что упустили победу над «Локо». Но мы довольны игрой. И ЦСКА, и «Локомотив» очень сильные команды, которые могут претендовать на чемпионство. Обыграть их или сыграть вничью — дорогого стоит. Но мы нацелены на большее и хотим этой весной побеждать в каждом матче, чтобы подняться в таблице как можно выше.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 8.03.2026, 12:00
Оренбург
2
Зенит
1

«Оренбург» — «Зенит»

Мало кто верил в сенсацию в этом матче, поскольку за все годы выступлений в РПЛ «Оренбург» всего два раза отбирал очки у «Зенита». Злые языки любят увязывать это с родственными отношениями спонсоров клубов — «Газпрома» и его оренбургской дочерней компании.

Первый тайм действительно указывал на то, что всё будет как обычно. Правда, в начале игры Густаво Мантуан не забил пенальти в ворота «Оренбурга», но Александр Соболев довольно быстро открыл счет.

А вот после перерыва начались неожиданности. В середине второго тайма после отскока мяча от Эмила Ценова «Оренбург» сравнял. А в конце основного времени вышел вперед благодаря голу Евгению Болотова. «Зенит» мог спастись перед финальным свистком, когда получил право на еще один пенальти, но Андрей Мостовой попал в перекладину.

«Оренбург» победил и укрепил свои позиции в борьбе за выживание. «Зенит» же по-прежнему на одно очко отстает от «Краснодара».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 8.03.2026, 17:00
Рубин
2
Краснодар
1

«Рубин» — «Краснодар»

8 марта, в день матча, в Татарстане был мороз. Из-за этого перенесли на другую дату встречу первой лиги в Нижнекамске, где местный «Нефтехимик» должен был принимать лидера ФНЛ воронежский «Факел».

Существовал риск переноса и матча РПЛ в Казани. Но в итоге наличие современного подогрева на стадионе позволило избежать срыва встречи, а судьи сочли температурный режим приемлемым.

Более адаптированный к местному климату «Рубин», который находится в середине турнирной таблице, смог использовать возможности для успеха.

Назми Грипши в середине первого тайма открыл счет, а ближе к концу встречи Константин Нижегородов удвоил преимущество хозяев. Лишь на последних минутах гости сократили отставание благодаря голу Джона Кордобы.

В итоге «Рубин» одержал первую победу под руководством назначенного зимой главного тренера Франка Артиги, а «Краснодар» лишь из-за осечек конкурентов сохранил первое место.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 8.03.2026, 19:30
ЦСКА
1
Динамо
4

ЦСКА — «Динамо» (Москва)

В конце прошлого года «Динамо» утвердило главным тренером Ролана Гусева, и под его руководством одерживает крупные победы этой весной. Сначала дома были повержены в чемпионате самарские «Крылья Советов» (4:0). Затем случился триумф в дерби со «Спартаком» (5:2) в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России.

А 8 марта наступила очередь ЦСКА. Армейцы начали весну с провала в Грозном, уступив 0:1 «Ахмату», что привело к увеличению их отставания от лидирующей тройки. Затем был домашний успех в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России против «Краснодара» (3:1).

Но дерби с «Динамо» оказалось провальным.

В первом тайме два гола в ворота ЦСКА забил Николас Маричаль, а между ними армейцы остались в меньшинстве после удаления Лусиано Гонду. На исходе первого часа игры Мойзес сократил разрыв в счете, но вскоре Бителло вновь обеспечил динамовцам комфортное преимущество. Ближе к концу игры Максим Осипенко довел дело до разгрома. ЦСКА остается в семи очках от лидера и теперь на пять баллов отстает от идущего третьим «Локомотива».

— Безусловно, мы довольны теми результатами, которые у нас есть этой весной, — заявил «Известиям» полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. — Мы много работали и работаем над тактикой и психологией — это дает свои плоды. Считаю, заслуженно победили ЦСКА. Раз выиграли с крупным счетом два дерби — значит всё идет хорошо. Надо продолжать в том же духе.

Также в прошедшем туре состоялось еще четыре матча. «Ростов» на последних минутах спасся дома от поражения от калининградской «Балтики» (1:1). В битве двух аутсайдеров идущий на предпоследнем месте «Пари Нижний Новгород» выиграл дома у «Сочи» (2:1), который почти потерял шансы подняться с последней строчки таблицы РПЛ. Самарские «Крылья Советов» победили в родных стенах махачкалинское «Динамо» (2:0), а московский «Спартак» одержал дома победу над тольяттинским «Акроном» (4:3).

Алексей Фомин