Пять — с минусом: как оступились клубы из топ-5 РПЛ

— Для нас большой успех набрать четыре очка в двух первых матчах весны, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе. — Оценка за матчи с двумя московскими командами — девять из десяти. Минус балл только из-за того, что упустили победу над «Локо». Но мы довольны игрой. И ЦСКА, и «Локомотив» очень сильные команды, которые могут претендовать на чемпионство. Обыграть их или сыграть вничью — дорогого стоит. Но мы нацелены на большее и хотим этой весной побеждать в каждом матче, чтобы подняться в таблице как можно выше.