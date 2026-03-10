Соболев похвастался, что вошел в «Клуб 100». На самом деле это еще не случилось

«Тише едешь, дальше будешь! Клуб 100», — написал Соболев в своем телеграм-канале, опубликовав картинку, на которой он изображен перед открытыми дверями «Клуба Григория Федотова».
В воскресенье, 8 марта, Соболев действительно забил 100-й гол в карьере, отличившись в гостевом матче «Зенита» с «Оренбургом». Но есть нюанс — в «Клуб Григория Федотова» включаются не все мячи. В регламенте указано, что из кубковых забитых мячей в зачет «Клуба Григория Федотова» идут голы, начиная с той стадии, с которой вступают в турнир команды высшей лиги. Соболев же в 2017 году забил два гола за «Томь» в ворота «Иртыша» в 1/32 финала, тогда как клубы высшей лиги вступили в борьбу за трофей только с 1/16 финала. Таким образом, эти голы в зачете «Клуба Григория Федотова» не учитываются.
Стоит также отметить, что в марте 2003 года «Спорт-Экспресс» учредил еще один клуб российских бомбардиров по примеру знаменитого «Клуба Григория Федотова». В этот «Клуб 100» принимаются футболисты, забившие 100 и более голов в новой российской футбольной истории — начиная с 1992 года. В этом «Клубе» Соболева пока тоже нет — на официальной странице также указано, что у нападающего «Зенита» 98 голов: 68 — в чемпионате России, 20 — в Кубке России, 6 — за сборную России, 4 — в еврокубках. При этом каждый член данного «Клуба 100» уже после выполнения норматива и вступления в клуб получает бонус — зачет всех своих голов, забитых на разных этапах (а не только с 1/16 финала) Кубка России. Однако Соболев пока не выполнил норматив и не вступил в клуб. При этом в «Клубе Григория Федотова».