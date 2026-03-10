Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.05
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Аталанта
0
:
Бавария
3
Все коэффициенты
П1
94.00
X
19.20
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Атлетико
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
11.03
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.30
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
11.03
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

«Два медведя в одной берлоге»: названа общая проблема «Спартака» и «Зенита»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» обозначил общую проблему московского «Спартака» и петербургского «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

«Я опять же к ней возвращаюсь — два медведя в одной берлоге. Это ключевая проблема у двух команд. Жедсон и Барко — одинаковые, Луис Энрике и Глушенков — это одни и те же футболисты, которые на одну и ту же позицию куплены», — сказал Писарев.

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в 21-м туре чемпионата России 14 марта. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 42 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара». 8 марта подопечные Сергея Семака проиграли «Оренбургу» со счетом 1:2, не забив два пенальти.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 баллов. В 20-м туре РПЛ красно-белые, который тренирует испанский специалист Хуан Карседо, обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:3.

Футбол. Премьер-лига
14.03
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.84
П2
4.90