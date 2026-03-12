Игорь Федотов о матче «Зенит» — «Спартак»: «Провокации будут на первом месте. Предполагаю, будет драка на поле»

— Да, такая ситуация просматривается. Возможно, Карасев покажет кому-то из футболистов две желтые карточки. У Сергея есть терпение, но надо отслеживать планку единоборств, которую он задаст. Предполагаю, что будет драка на поле. У «Зенита» и «Спартака» есть футболисты, которые провоцируют и симулируют. Провокации будут на первом месте в этой встрече, — цитирует Федотова «РБ Спорт».