Игорь Федотов о матче «Зенит» — «Спартак»: «Провокации будут на первом месте. Предполагаю, будет драка на поле»

Игра пройдет в субботу, 14 марта, и начнется в 16:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
— Назначение Карасева на матч «Зенит» — «Спартак» прогнозировалось. Он принимал важные и сложные решения в предыдущих матчах. Работа Сергея Карасева на игре «Рубин» — «Краснодар» говорит о том, что он психологически устойчив и понимает требования руководителя департамента судейства. Надеюсь, для Карасева матч «Зенит» — «Спартак» получится не очень сложным.
— В матче будет много желтых карточек?
— Да, такая ситуация просматривается. Возможно, Карасев покажет кому-то из футболистов две желтые карточки. У Сергея есть терпение, но надо отслеживать планку единоборств, которую он задаст. Предполагаю, что будет драка на поле. У «Зенита» и «Спартака» есть футболисты, которые провоцируют и симулируют. Провокации будут на первом месте в этой встрече, — цитирует Федотова «РБ Спорт».
«Зенит» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на 1 очко. «Спартак» с 35 очками идет на 6-й строчке.