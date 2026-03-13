Ричмонд
Семин о матче «Зенит» — «Спартак»: «Самое главное, чтобы была нормальная судейская бригада!»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от игры 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

«Очень сложно прогнозировать, как сложится эта игра. Обеим командам необходима победа. “Зениту” срочно нужно реабилитироваться после поражения. Пока шансы на чемпионство у всех одинаковые, никому расслабляться нельзя, тем более в таких матчах. “Спартак” же сейчас имеет шансы попасть в пятерку. Самое главное, чтобы была нормальная судейская бригада! Чтобы не было тех глупых моментов, что были в первых матчах после паузы. В таком случае зрители получат максимум удовольствия», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» на шестой позиции, имея в активе 35 очков.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 14 марта на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.00 по московскому времени.

