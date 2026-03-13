Семин о матче «Зенит» — «Спартак»: «Самое главное, чтобы была нормальная судейская бригада!»

«Очень сложно прогнозировать, как сложится эта игра. Обеим командам необходима победа. “Зениту” срочно нужно реабилитироваться после поражения. Пока шансы на чемпионство у всех одинаковые, никому расслабляться нельзя, тем более в таких матчах. “Спартак” же сейчас имеет шансы попасть в пятерку. Самое главное, чтобы была нормальная судейская бригада! Чтобы не было тех глупых моментов, что были в первых матчах после паузы. В таком случае зрители получат максимум удовольствия», — сказал Семин «СЭ».