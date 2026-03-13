Павлюченко не верит в победу «Спартака» над «Зенитом»: «Играть с такой обороной — это катастрофа»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры красно-белых против «Зенита» в 21 туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Смотрел все последние матчи “Спартака”. Количество пропущенных мячей в этих играх говорит об очень больших проблемах в защите. Против “Зенита” на выезде играть с такой обороной — это катастрофа. Петербуржцы “Оренбургу” еще уступили в прошлом туре и как раненый зверь сейчас. Будет очень сложно. При всей моей любви к “Спартаку”, но я не верю в него. В “Зените” игроки наказывают за ошибки, один недочет — гол», — сказал Павлюченко «СЭ».

Также Павлюченко объяснил, в чем преимущество «Спартака» в игре против «Зенита».

«Психологически “Спартаку” легче. “Зенит” же в гонке за чемпионство. Так что им сложнее. А красно-белым легче, они уже не борются ни за что. Может, в этом и есть преимущество “Спартака”. Уверен, что процентов 70 населения нашей страны будет смотреть этот матч», — добавил Павлюченко.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Зенит» находится на втором месте в РПЛ, набрав 42 очка в 20 турах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками.

