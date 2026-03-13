Павлюченко не верит в победу «Спартака» над «Зенитом»: «Играть с такой обороной — это катастрофа»

«Смотрел все последние матчи “Спартака”. Количество пропущенных мячей в этих играх говорит об очень больших проблемах в защите. Против “Зенита” на выезде играть с такой обороной — это катастрофа. Петербуржцы “Оренбургу” еще уступили в прошлом туре и как раненый зверь сейчас. Будет очень сложно. При всей моей любви к “Спартаку”, но я не верю в него. В “Зените” игроки наказывают за ошибки, один недочет — гол», — сказал Павлюченко «СЭ».