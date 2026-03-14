Новая классика. «Зенит» сыграет со «Спартаком» в центральном матче тура РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что цена ошибки в матче «Зенит» — «Спартак» будет высокой. «Ситуация сейчас у обеих команд непростая. “Спартак”, наверное, стремится приблизиться к лидерам и улучшить свое положение в турнирной таблице. Для команды важно набирать очки в таких матчах, чтобы оставаться в борьбе за высокие места. “Зениту” же крайне необходимо выигрывать, чтобы продолжать борьбу за золотые медали чемпионата. Поэтому цена ошибки в этой игре будет довольно высокой для обеих сторон. Думаю, матч будет бескомпромиссным, потому что ни одна из команд не захочет уступать в таком принципиальном противостоянии», — сказал он ТАСС.