Новая классика. «Зенит» сыграет со «Спартаком» в центральном матче тура РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Программа 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоится центральная встреча уик-энда — петербургский «Зенит» дома сыграет с московским «Спартаком».
Матч пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 16:00 мск. Петербургская команда занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка, сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. Красно-белые с 35 очками располагаются на 6-й позиции. Матч первой части чемпионата между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве завершился вничью со счетом 2:2.
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что цена ошибки в матче «Зенит» — «Спартак» будет высокой. «Ситуация сейчас у обеих команд непростая. “Спартак”, наверное, стремится приблизиться к лидерам и улучшить свое положение в турнирной таблице. Для команды важно набирать очки в таких матчах, чтобы оставаться в борьбе за высокие места. “Зениту” же крайне необходимо выигрывать, чтобы продолжать борьбу за золотые медали чемпионата. Поэтому цена ошибки в этой игре будет довольно высокой для обеих сторон. Думаю, матч будет бескомпромиссным, потому что ни одна из команд не захочет уступать в таком принципиальном противостоянии», — сказал он ТАСС.
В прошлом матче команд «Спартаком» руководил Деян Станкович. С января пост главного тренера красно-белых занимает Хуан Карседо. После рестарта сезона «Спартак» победил тольяттинский «Акрон» (4:3) и «Сочи» (3:2) в РПЛ, а также уступил московскому «Динамо» (2:5) в первой игре полуфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Зенит» дважды обыграл калининградскую «Балтику» в РПЛ и Кубке России с одинаковым счетом 1:0, но в прошедшем туре чемпионата страны уступил на выезде «Оренбургу» (1:2).
В этом матче из-за перебора желтых карточек «Спартаку» не поможет основной центральный защитник Александер Джику. Также из-за повреждений не планируется участие в игре защитника Ильи Самошникова и нападающего Тео Бонгонда. У «Зенита» под вопросом участие одного из лидеров команды — бразильского полузащитника Вендела, который 11 марта занимался индивидуально из-за небольшого повреждения.
На матче между «Зенитом» и «Спартаком» будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Видеоассистентами будут Сергей Иванов и Антон Фролов. «Зенит» в последний раз победил «Спартак» на своем поле в РПЛ 7 мая 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургской команды. «Спартак» в последний раз увозил три очка из Санкт-Петербурга 6 мая 2012 года (3:2).
Матчи «Краснодара», ЦСКА и «Динамо»
В первой встрече дня «Краснодар» в гостях сыграет с «Сочи». Матч начнется в 13:45 мск. «Краснодар» с 43 очками лидирует в таблице РПЛ. «Сочи» с 9 очками располагается на последней, 16-й позиции. Матч первой части чемпионата России между командами завершился победой «Краснодара» со счетом 5:1. В прошлом туре краснодарская команда прервала серию из 10 матчей без поражений в РПЛ (7 побед, 3 ничьих), проиграв казанскому «Рубину» (1:2) в гостях.
Также в субботу калининградская «Балтика» дома сыграет с ЦСКА. Матч начнется в 20:30 мск. Команды соседствуют в турнирной таблице РПЛ. Армейцы идут 4-ми, балтийцы — 5-ми, обе команды набрали 36 очков. Игра первой части сезона завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. Армейцы пока идут с серией из 3 поражений в РПЛ, «Балтика» не может выиграть в весенней части сезона (2 поражения, 1 ничья во всех турнирах).
В другом матче дня московское «Динамо» в гостях сыграет с «Ростовом», начало — в 18:15 мск. Динамовцы под руководством Ролана Гусева одержали во второй части сезона три победы в трех матчах, бело-голубые оказались сильнее самарских «Крыльев Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1) в РПЛ, а также обыграли «Спартак» (5:2) в кубке страны. «Динамо» с 27 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (22) идет 10-м. В первом круге динамовцы оказались сильнее ростовчан (1:0).
Программа 21-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло «Оренбург» со счетом 1:0. 15 марта состоятся матчи «Акрон» — «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» и «Рубин» — «Локомотив».