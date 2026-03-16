Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.56
П2
1.99
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2

Юран: «Нужно “поблагодарить” игрока “Спартака” за бестолковой пенальти в матче с “Зенитом”»

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран назвал бестолковщиной фол со стороны футболиста «Спартака» Пабло Солари, приведший к назначению пенальти в ворота красно-белых в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом».

Источник: Sport24

В Санкт-Петербурге московская команда потерпела поражение со счетом 0:2. Хозяева поля сумели открыть счет в конце первого тайма с пенальти, который был назначен за фол Солари на Дугласе Сантосе.

«“Спартак” в первом тайме выполнял то, что задумывалось. Команда находила полумоменты, где могла забить. Но меня удивил факт, что “Спартак” играл без нападающего. И то сработало. Нужно “поблагодарить” игрока “Спартака” за бестолковой пенальти. Это отсутствие игровой дисциплины. Это такая бестолковщина. После этого “Зенит” перестроился и перехватил инициативу», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти