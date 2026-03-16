Рестарт не без проблем. Как «Зенит» и «Спартак» показали себя в очной дуэли

Перед очной встречей петербуржцы и москвичи провели по три официальных матча, которые обнажили их проблемы. Впрочем, нельзя сказать, что команды были совсем плохи. Например, «Зенит» очень мощно вошел в первый матч после возобновления чемпионата, где прижал крепкую калининградскую «Балтику». Удары Максима Глушенкова, красивые многоходовки, хорошие подключения крайних защитников, надежная игра сзади — все это было в первом тайме, а последнее было и во втором (спасибо Дивееву). Из позитива в первых матчах также стоит выделить Джон Джона, который неплохо взаимодействовал с партнерами, открывался в нужных зонах, а в игре с «Оренбургом» (1:2) даже оформил голевую передачу, выполнив прекрасную подачу на Александра Соболева с фланга. Нападающий стал настоящей палочкой-выручалочкой для Семака, у которого не оставалось выбора, кроме как посадить находящегося в плохой форме Дурана на скамейку. Россиянин, помимо гола «Оренбургу», заработал в той встрече пенальти, а также вывел «Зенит» в полуфинал «пути регионов» Фонбет — Кубка России, забив решающий мяч в игре с той же «Балтикой» (1:0). Было очевидно — со «Спартаком» в основе выйдет именно он.