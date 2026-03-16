Рестарт не без проблем. Как «Зенит» и «Спартак» показали себя в очной дуэли

В одном из главных матчей Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл на своем поле московский «Спартак» (2:0). Обе команды выполняют немного разные задачи в чемпионате, но их соперничество все равно остается одной из главных футбольных тем в России. ТАСС проанализировал выступление сине-бело-голубых и красно-белых после возобновления сезона и оценил перспективы команд на оставшиеся 9 туров РПЛ.
Долгое время в противостоянии между «Зенитом» и «Спартаком» все было однозначно: более именитые москвичи регулярно побеждали петербуржцев. До сих пор преимущество в личных встречах остается за «Спартаком», однако в последние годы маятник качнулся в сторону клуба с берегов Невы. В эпоху Сергея Семака «Зенит» одержал 11 побед над «Спартаком», 9 раз сыграл вничью лишь дважды уступил. Гегемон был сильнее нестабильных красно-белых, но в прошлом сезоне «Спартак» впервые за долгое время сумел обыграть «Зенит» в чемпионате (2:1), а сами петербуржцы впервые за 7 лет не смогли стать чемпионами России.
Матч «Зенита» со «Спартаком» должен был окончательно очертить перспективы команд на весеннюю часть сезона. И, несмотря на уверенную по счету победу хозяев, однозначные выводы по игре петербуржцев и москвичей сделать нельзя. Давайте попытаемся разобраться, в каком же состоянии сейчас находятся команды.
Перезагрузка зимой
Для начала вспомним, как «Зенит» и «Спартак» менялись в зимнюю паузу. Обе команды шли не на том месте в турнирной таблице РПЛ, на которое рассчитывали: «Зенит» в очередной раз закончил осень вторым, уступив действующему чемпиону России «Краснодару» одно очко, а «Спартак» и вовсе отстал от третьего места на 8 баллов, идя шестым. В связи с этим перемены напрашивались, и руководство клубов пошло на них, пусть и разными путями.
Еще до завершения первой части сезона стало ясно, что у красно-белых весной будет новый тренер — осенью ушел Деян Станкович. В «Спартаке» вновь решили довериться иностранцу — рулевым стал бывший помощник Унаи Эмери испанец Хуан Карседо, который в качестве главного тренера успел привести кипрский «Пафос» к победам в кубке и чемпионате страны. Наставник пообещал сделать из «Спартака» прессинг-машину, которая при необходимости будет умело подстраиваться под соперника. На вопрос о том, какие игровые принципы тренер прививает красно-белым, Карседо отвечал следующее: «Страсть, интенсивность, доминирование — вот наши принципы. При этом всегда должен быть план Б. Контратаки тоже могут быть грозным оружием. В общем мы должны уметь меняться в зависимости от обстоятельств».
Слова испанца с делом не расходятся, «Спартак» действительно стал больше прессинговать. При этом команда очень скромно вела себя на трансферном рынке, подписав лишь Владислава Сауся из «Балтики» на подмену Даниилу Денисову на правом краю обороны. Без изменений остался не только набор игроков, но и базовая расстановка «4−3−3». Зная Карседо по многолетней работе с Эмери, можно предположить, что испанец будет постепенно менять команду, скрупулезно работая над каждым игровым элементом.
«Зенит» пошел по иному пути. Убирать тренера при отставании от лидера в одно очко, да еще и учитывая прошлые заслуги было бы глупо, поэтому логично, что руководство сине-бело-голубых решило обновить состав. Правда некоторые трансферы вызывали вопросы. Нападающие Матео Кассьерра и Лусиано Гонду приносили команде немало пользы, но после неудачного отрезка в текущем сезоне с ними решили расстаться. В замен «Зенит» арендовал у саудовского «Аль-Насра» Джона Дурана, который вызывает сомнения из-за своей скандальной репутации и плохой формы после травм. Нападающий поздно приехал, из-за чего оказался не готов к возобновлению сезона.
Меньше вопросов вызывают переходы Игоря Дивеева и Джона Джона. Вместо потерявшего стабильность Страхини Эраковича петербуржцам срочно нужно было искать надежного центрального защитника в пару к Нино. Дивеев подходит под эту роль идеально: хороший выбор позиции, внушительные габариты и необходимый опыт. Да, Игорь не самый скоростной игрок, но «Зениту» такой и не требуется, так как команда старается не играть с высокой линией обороны. Смущает только травматичность россиянина. А бразилец Джон Джон призван добавить «Зениту» разнообразия и заменить некогда ушедшего Клаудиньо. На сборах новичок справлялся с этой ролью, вытеснив из основы Луиса Энрике.
«Зенит» и «Спартак» подходили к возобновлению сезона обновленными, что, разумеется, не могло сиюминутно гарантировать успех.
Трудности команд после рестарта
Перед очной встречей петербуржцы и москвичи провели по три официальных матча, которые обнажили их проблемы. Впрочем, нельзя сказать, что команды были совсем плохи. Например, «Зенит» очень мощно вошел в первый матч после возобновления чемпионата, где прижал крепкую калининградскую «Балтику». Удары Максима Глушенкова, красивые многоходовки, хорошие подключения крайних защитников, надежная игра сзади — все это было в первом тайме, а последнее было и во втором (спасибо Дивееву). Из позитива в первых матчах также стоит выделить Джон Джона, который неплохо взаимодействовал с партнерами, открывался в нужных зонах, а в игре с «Оренбургом» (1:2) даже оформил голевую передачу, выполнив прекрасную подачу на Александра Соболева с фланга. Нападающий стал настоящей палочкой-выручалочкой для Семака, у которого не оставалось выбора, кроме как посадить находящегося в плохой форме Дурана на скамейку. Россиянин, помимо гола «Оренбургу», заработал в той встрече пенальти, а также вывел «Зенит» в полуфинал «пути регионов» Фонбет — Кубка России, забив решающий мяч в игре с той же «Балтикой» (1:0). Было очевидно — со «Спартаком» в основе выйдет именно он.
И все-таки, негатива в игре петербуржцев было достаточно. Главная проблема заключалась в нестабильности игроков группы атаки. Глушенков после первого тайма с «Балтикой» в чемпионате потух, Энрике в том матче удачно вышел на замену, но разочаровал в «Оренбурге», Педро вообще передвинули в опорную зону, чтобы сберечь Вильмара Барриоса перед встречей со «Спартаком» (колумбиец мог получить четвертую желтую карточку и схлопотать дисквалификацию). Надо отметить, что хоть «Зенит» не реализовал аж два пенальти в проигранной игре с оренбуржцами, но едва ли мог рассчитывать на большее, чем ничья, учитывая скудное количество созданных моментов в атаке.
Что касается «Спартака», то тут проблемы, напротив, в первую очередь были в обороне. В первых трех матчах подопечные Карседо пропустили аж 10 мячей, что не может не настораживать. Причины такой удручающей статистики две: плохая игра на стандартах и провалы во вторых таймах. Первая проблема особенно ярко проявилась в кубковом дерби с московским «Динамо» (2:5), где «Спартак» пропустил сразу два гола с угловых. Сначала никто не успел заблокировать удар центрального защитника Рикардо, который сыграл на добивании, а после головой мяч вколотил в сетку ворот другой центрбэк бело-голубых — Максим Осипенко. Но природа этих ошибок понятна: при новом тренере «Спартак» еще попросту не успел отработать элементы игры в обороне на стандартах, а вот выключения команды во вторых таймах пугает значительно сильнее. Красно-белые позволили «Сочи» сравнять счет и ненадолго выровнять игру, пропустили четыре гола от «Динамо» и упустили преимущество в два мяча с тольяттинским «Акроном». Карседо часто тянул с заменами, возможно наставник пока не понимает, как использовать игроков со скамейки, поэтому полагается на стартовый состав. Но очевидно, что такой подход надо менять.
Конечно, стоит отметить и позитивные стороны в игре «Спартака». Как уже отмечалось выше, команда стала активнее использовать прессинг, что у нее получается весьма неплохо. В выигранном матче с «Сочи» (3:2) красно-белые большую часть игры владели инициативой и душили противника давлением на чужой половине поля, а с «Акроном» (4:3) «Спартак» проявил характер, переломив неудачно складывающийся первый тайм в свою пользу. В атаке ожил Манфред Угальде, важные победные голы забил Маркиньос, который своевременно подключался в центр нападения, на фланге прекрасно действовал Пабло Солари, а в центре творил Эсекьель Барко. Атака красно-белых действительно впечатляет, а вот левый фланг обороны стал ахиллесовой пятой команды, где одинаково слабо выступают Роман Зобнин и Игорь Дмитриев (оно и понятно, учитывая, что изначально оба игрока являлись полузащитниками).
Можно заключить, что команды подходили к очной встрече примерно в одинаковой форме. Это подтверждают схожие результаты: две победы и одно поражение. Однако «Зенит» доказал, что на данный момент все еще сильнее «Спартака», добившись победы по одной важной причине.
Ключевое различие между «Зенитом» и «Спартаком»
Карседо подготовил очень интересный план на игру в Санкт-Петербурге. Имея трех профильных нападающих, один из которых неплохо начал весну (речь про Угальде), тренер оставил их всех в запасе, выпустив на позиции центрфорварда полузащитника Кристофера Мартинса. Задумка была такой: когда «Спартак» отдавал мяч, игрок переходил в опорную зону, цементируя центр поля, а в позиционном нападении команды его задачей становилась исполнять роль таргетмена, то есть форварда, который цепляется за мячи и отдает их полузащитникам. Еще у красно-белых нельзя было не отметить выход Зобнина в центре поля вместо Жедсона.
План Карседо сработал, красно-белые провели хороший первый тайм. Высокий прессинг оставался важным инструментом давления на соперника, Мартинс временами показывал себя с лучшей стороны, Зобнин был хорош в продвижении мяча в финальную треть поля, а стандарты превратились из слабой точки в грозное оружие — «Спартак» дважды мог забивать с угловых, а дальние выстрелы Наиля Умярова и Барко заставляли «Зенит» нервничать. На гол команда наиграла, но он так и не состоялся, а дальше произошла та самая важная причина, благодаря которой «Зенит» победил.
План Б. Да, можно вспомнить Солари, который потерялся в атаке и привез глупейший пенальти, кто-то будет пенять на судейство Сергея Карасева, но важно подчеркнуть, что во втором тайме у «Спартака» практически не было моментов, игра в атаке разладилась. Так что в первую очередь исход матча решили умные решения Семака. Изначально стартовый состав «Зенита» казался вполне боевым, единственным неожиданным решением стало появление Вани Дркушича вместо Дивеева в центре обороны, но это было связано с простудой россиянина. Линия Глушенков — Педро — Джон Джон казалась сильнейшей в атаке, однако первый и последний не оправдали ожиданий. Тогда в перерыве тренер прибегнул к интересному тактическому ходу: он переместил Густаво Мантуана с позиции правого защитника на левый фланг атаки, а в обороне справа поставил Дркушича. Вместо Глушенкова вышел более дисциплинированный Энрике, который при обороне опускался глубже, формируя пятую линию защиты, и помогал удерживать мяч в атаке. В итоге «Зенит» перекрыл кислород сопернику и убежал в ряд опасных контратак, которые здорово разгонял Педро. В одной из них был заработан второй пенальти, окончательно похоронивший интригу в матче.
Несмотря на то, что Карседо хочет всегда иметь план Б, пока его нет. «Спартак» находится только в процессе строительства, тренер знакомится с возможностями игроков, тогда как «Зенит» сменил лишь надстройку — футболистов атаки, и Семаку легче управлять игрой команды. В этом ключевое различие между сегодняшними «Зенитом» и «Спартаком».
Перспективы команд на остаток сезона
После 21 тура в чемпионате «Зенит» по-прежнему отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко, но по сравнению с таблицей во время зимней паузы разница в том, что остальные конкуренты — «Локомотив», ЦСКА и «Балтика» — отдалились еще сильнее. Пока складывается ощущение, что черно-зеленые и сине-бело-голубые вновь разыграют чемпионство между собой, матч между ними, к слову, состоится уже скоро — 11 апреля. При этом у «Зенита» непростой календарь: предстоит сыграть еще с ЦСКА, «Локомотивом» и набравшим ход московским «Динамо». Но однозначно можно сказать, что команда находится в гонке и у нее хорошие шансы на победу.
«Спартак» же постарается зацепиться за тройку. Отставание в 6 очков можно отыграть, к тому же из топ-клубов подопечным Карседо осталось сразиться лишь с «Локомотивом» и «Краснодаром», причем на своем поле. Также не стоит забывать про кубок, там и «Зенит», и «Спартак» в игре, поэтому, несмотря на все проблемы, текущий сезон еще может оказаться вполне успешным для обеих команд.
Денис Бояров