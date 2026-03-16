Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Фиорентина
0
П1
4.30
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Вулверхэмптон
П1
1.57
X
4.45
П2
5.82
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Леванте
П1
1.83
X
3.64
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17.03
Краснодар
:
ЦСКА
П1
1.86
X
3.95
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
17.03
Спортинг
:
Буде-Глимт
П1
1.53
X
5.30
П2
5.45
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Актер Михаил Ефремов предсказал оба пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»: «Один нам поставит Карасев, второй — ВАР»

Актер Михаил Ефремов предсказал оба пенальти в матче 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом рассказал футбольный менеджер Тимур Гурцкая.

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Первый гол сине-бело-голубые забили после того, как главный арбитр встречи Сергей Карасев в конце первого тайма зафиксировал нарушение Пабло Солари на Дугласе Сантосе в своей штрафной площади. На 80-й минуте Карасев снова указал на 11-метровую отметку в штрафной красно-белых после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора, в результате чего команда Сергея Семака отличилась во второй раз. Ефремов, который является болельщиком «Спартака», присутствовал на матче.

«Я смотрел в компании спартаковских болельщиков. И один из болельщиков звонит Мише Ефремову, который был на этом матче. Актер Михаил Ефремов был на этом матче. И он говорит, я клянусь, это было за часа два до игры: “Я выехал на матч, ну вот чувствую, что один пенальти нам поставит Карасев, а второй — ВАР”. После того, как он вышел, это был первый раз, когда он выехал за пределы Москвы. Он предсказал такой прогноз. Правда, это было за два часа до игры. Все посмеялись, к сожалению, так случилось», — сказал Гурцкая в эфире канала «Это футбол, брат!».

Напомним, в сентябре 2020-го Ефремов был осужден на 8 лет за участие в смертельном ДТП в центре Москвы. В апреле прошлого года 62-летний актер вышел из колонии по УДО.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти