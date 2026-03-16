Актер Михаил Ефремов предсказал оба пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»: «Один нам поставит Карасев, второй — ВАР»

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Первый гол сине-бело-голубые забили после того, как главный арбитр встречи Сергей Карасев в конце первого тайма зафиксировал нарушение Пабло Солари на Дугласе Сантосе в своей штрафной площади. На 80-й минуте Карасев снова указал на 11-метровую отметку в штрафной красно-белых после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора, в результате чего команда Сергея Семака отличилась во второй раз. Ефремов, который является болельщиком «Спартака», присутствовал на матче.
«Я смотрел в компании спартаковских болельщиков. И один из болельщиков звонит Мише Ефремову, который был на этом матче. Актер Михаил Ефремов был на этом матче. И он говорит, я клянусь, это было за часа два до игры: “Я выехал на матч, ну вот чувствую, что один пенальти нам поставит Карасев, а второй — ВАР”. После того, как он вышел, это был первый раз, когда он выехал за пределы Москвы. Он предсказал такой прогноз. Правда, это было за два часа до игры. Все посмеялись, к сожалению, так случилось», — сказал Гурцкая в эфире канала «Это футбол, брат!».
Напомним, в сентябре 2020-го Ефремов был осужден на 8 лет за участие в смертельном ДТП в центре Москвы. В апреле прошлого года 62-летний актер вышел из колонии по УДО.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти