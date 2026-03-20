Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
П1
4.90
X
3.05
П2
2.01
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
П1
5.44
X
3.57
П2
1.75
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
П1
1.97
X
4.15
П2
3.49
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
П1
2.19
X
3.14
П2
3.86
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
П1
1.22
X
7.38
П2
13.50
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
П1
3.30
X
3.86
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
П1
1.98
X
3.76
П2
3.95

Соболев: «В “Спартаке” есть люди-паразиты, которые делают клубу только хуже»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о людях-паразитах, которые наносят вред «Спартаку».

Источник: fc-zenit.ru

— Помнишь тот день, когда впервые сказал себе: «Я хочу уйти из “Спартака”»?

— Был октябрь или ноябрь 2023-го. Встретился с руководством и сообщил о желании уйти. Потом повторил свою просьбу на сборах в январе — и так продолжалось каждый следующий месяц. Окончательно решил уйти после того, как меня не взяли на финал Пути РПЛ против «Балтики».

— Это правда, что Слишкович отцепил тебя после конфликта на тренировке?

— На тот момент я три или четыре игры по непонятным мне причинам не попадал в состав, хотя мне говорили, что я очень важен для клуба. И на тренировке во время игры «четыре на четыре» я просто не побежал за своим футболистом, дав ему свободно забить. Тренер свистнул, остановил занятие и обратился ко всем: мол, у нас впереди Кубок, а вы не бегаете. И уже после тренировки мне сообщили, что я не еду в Калининград.

— А ты сам как свою форму оценивал в этот момент?

— Вообще отличная.

— Думаешь, с тобой в составе «Спартак» сыграл бы иначе?

— Утверждать этого не можем, но помог бы точно. Это была ключевая игра, чтобы спасти сезон. И меня не взяли на самый важный матч. Но уже все шло к тому, что наши пути расходятся. Решение отцепить меня принимал не только Слишкович, на него сильно повлиял один человек-паразит в клубе.

— Что за паразит?

— Я не буду называть фамилии, но в клубе есть несколько определенных людей, которые делают «Спартаку» только хуже. Футболисты знают, о ком я говорю — речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушел. Я уверен, что если клуб уберет этих паразитов, — а клуб прекрасно знает, что это за люди, — «Спартак» станет лучше.

В целом после ухода Федуна в клубе многое поменялось, и я не со всеми переменами был согласен. Тогда понял, что нам просто не по пути, у них чуть другие задачи и другие цели.

— Ты прямо человек Федуна получился.

— Пусть будет так. Федун любил «Спартак» так, как никто его не любил, по-настоящему болел и переживал за клуб. А после ухода таких людей в клубе будто не осталось, — рассказал Соболев «РБ Спорт».