Глушков — об 11-метровом в матче с «Зенитом»: «Пенальти, который объяснениям не поддается»

— Не знаю. Появилось такое чувство только после назначенного пенальти. Тут даже речь не про предвзятость. Это просто непонятный пенальти, который объяснениям не поддается. Не скажу, что предвзятость есть конкретно в матчах против «Зенита». С «Пари НН» у нас ни за что удалили игрока на 15-й минуте, и год назад с ними же не поставили пенальти. «Зенит» — статусный клуб, всегда в топе, поэтому судейские ошибки в их матчах больше обсуждаются«, — сказал Глушков “Совспорту”.