Глушков — об 11-метровом в матче с «Зенитом»: «Пенальти, который объяснениям не поддается»

— После пенальти в матче с «Зенитом» ты общался с Кондаковым? Что он сам думает по поводу этой точки?
— Да не, а что с ним общаться? Кондаков не виноват в том, что заработал пенальти. Он же не кричал, не симулировал, не валялся. Человек просто запнулся, бывает. К нему вообще никаких вопросов.
— Судья не объяснял, почему принял такое решение?
— Ему надо всей стране объяснить свое решение.
— Ты замечаешь сильную деградацию судейства в этом сезоне?
— Я не так давно играю в РПЛ, поэтому не могу сказать. Надо спросить у более мастеровитых игроков.
— В скольких матчах помимо «Зенита» вас прибивали судьи в этом сезоне?
— Если честно, много. Но в некоторых матчах вопросов к арбитрам особо не возникает. Жаль, что обычно спорные эпизоды решаются в другую сторону.
— В матчах с «Зенитом» чувствуешь предвзятость со стороны судей?
— Не знаю. Появилось такое чувство только после назначенного пенальти. Тут даже речь не про предвзятость. Это просто непонятный пенальти, который объяснениям не поддается. Не скажу, что предвзятость есть конкретно в матчах против «Зенита». С «Пари НН» у нас ни за что удалили игрока на 15-й минуте, и год назад с ними же не поставили пенальти. «Зенит» — статусный клуб, всегда в топе, поэтому судейские ошибки в их матчах больше обсуждаются«, — сказал Глушков “Совспорту”.