Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Реал
0
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
0
:
Интер
1
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
2
:
Страсбур
1
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
Ролан Гусев: с такой командой, как «Зенит», очень тяжело отыгрываться

Наставник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо-Москва» Ролан Гусев в комментарии сайту «Чемпионат» высказался об игре своих подопечных в матче 22-го тура сезона РПЛ-2025/2026 с «Зенитом».

Источник: Metaratings.ru

Наставник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо-Москва» Ролан Гусев в комментарии сайту «Чемпионат» высказался об игре своих подопечных в матче 22-го тура сезона РПЛ-2025/2026 с «Зенитом».

Встреча команд состоялась 22 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу петербуржцев. Автором единственного забитого в составе «бело-голубых» мяча стал бразильский полузащитник Артур Гомес на 37-й минуте.

«Команда не выглядела слабо. Две ошибки у наших ворот — два раза “Зенит” нас наказал. Во втором тайме у нас было больше позиционных подходов. С такой командой очень тяжело отыгрываться. Но, конечно, мы можем играть лучше», — заявил Гусев.

По итогам 22 туров нынешнего сезона чемпионата «Динамо», у которого в активе 30 набранных очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» Сергея Семака с 48 баллами идёт вторым.

В интервью сайту Metaratings.ru почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что «Зенит» был намного лучше столичного коллектива, переиграв «Динамо» по всем статьям.

Динамо
1:3
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Сергей Семак
Голы
Динамо
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Зенит
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Статистика
Динамо
Зенит
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
2
3
Угловые
3
6
Фолы
17
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти