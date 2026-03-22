Ролан Гусев: с такой командой, как «Зенит», очень тяжело отыгрываться

Наставник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо-Москва» Ролан Гусев в комментарии сайту «Чемпионат» высказался об игре своих подопечных в матче 22-го тура сезона РПЛ-2025/2026 с «Зенитом».
Встреча команд состоялась 22 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу петербуржцев. Автором единственного забитого в составе «бело-голубых» мяча стал бразильский полузащитник Артур Гомес на 37-й минуте.
«Команда не выглядела слабо. Две ошибки у наших ворот — два раза “Зенит” нас наказал. Во втором тайме у нас было больше позиционных подходов. С такой командой очень тяжело отыгрываться. Но, конечно, мы можем играть лучше», — заявил Гусев.
По итогам 22 туров нынешнего сезона чемпионата «Динамо», у которого в активе 30 набранных очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» Сергея Семака с 48 баллами идёт вторым.
В интервью сайту Metaratings.ru почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что «Зенит» был намного лучше столичного коллектива, переиграв «Динамо» по всем статьям.
Ролан Гусев
Сергей Семак
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
