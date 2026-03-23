«Приношу извинения всем, кому небезразличен футбол. Но только за жест. И не штабу ЦСКА». Интервью Талалаева

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал обозревателю «СЭ» удаление и дисквалификацию после победы над ЦСКА.
В двух предыдущих матчах мы в концовках пропустили два гола, которые повлияли на результат. Поэтому и выбил мяч
— Как вы восприняли решение КДК о четырехматчевой дисквалификации? Ожидали большего или меньшего наказания? — вопрос Андрею Талалаеву.
— Это не первое и, думаю, не последнее мое общение с КДК. Ожидал, что будет три игры — два плюс один. Когда совершал поступок, понимал, что он повлечет за собой удаление. Но никак не ожидал, что мне будут приписаны какие-то провокации. Потому что моменты с затяжками игры тренерами и футболистами происходят в каждом втором матче — и при этом никто никого не бьет, не толкает и не бегает по чужим техническим зонам. Поэтому не может быть и речи о какой-либо провокации.
Признаю очень хорошую работу Кирилла Брейдо, ответственного за прессу в ЦСКА. Но провокация была только со стороны футболиста армейцев. Из-за этого все и началось. Я был готов к трем играм за жест, который показал, и он меня не красит, плюс за затяжку времени, которая нужна была, чтобы просто закончить этот матч победой, потому что ЦСКА нас поддавливал.
— Какой смысл было за 30 секунд до конца выбивать мяч на трибуну?
— Мы пропустили два гола в последних двух концовках игр (с «Зенитом» и «Ростовом». — Прим. И. Р.), которые очень сильно повлияли на результаты. В Ростове я был на предыдущей «удаленке». Если бы находился на скамейке, то сделал бы то же самое, и, думаю, мы бы спокойно довели матч до победы. Если бы наши футболисты умели дожимать такие сложные матчи, разбивать игру на мелкие отрезки, то такие меры не требовались бы. Но мы этому только учимся.
— А не думаете, что если бы просто катнули на несколько метров, то резонанс был бы совсем не таким?
— Не вижу смысла об этом рассуждать. Могу только сказать, что случившееся точно не было провокацией. Ею было бы, если бы я ударил мячом в футболиста ЦСКА. Я же даже не в одно касание мяч выбил! Первым принял, вторым подбросил, третьим ударил и успел повернуться к нему спиной. У него было время подумать, что делать, — и он (Энрике Кармо. — Прим. И. Р.) полетел на меня, в то время как стоявший недалеко Обляков побежал за рядом лежащим мячом.
О какой провокации тут шла речь и за что меня именно в этом контексте наказали, понять не могу. Считаю, что три игры были бы правильной дисквалификацией. Но принимаю то, что есть, и приношу извинения всем болельщикам, всем, кому небезразличен футбол. Всем, кроме тренерского штаба ЦСКА, поведение которого, подчеркиваю, отделяю от футболистов команды. В разгар всей ситуации успел пообщаться с Гайичем, Акинфеевым и Мойзесом, объяснить им природу своего поступка. Думаю, они меня поняли. В то время как представители штаба пытались что-то объяснить нам, хотя мы не просили от них никаких разъяснений.
— Хотел бы уточнить — за что именно извиняетесь? За то, что выбили мяч? За жест?
— Только за жест. Если в следующем матче, после того как у меня будет право находиться на скамейке, выбить мяч снова будет нужно для команды, для достижения победы, — сделаю то же самое.
Предложил Челестини поговорить один на один без камер. Он не пришел
— Ради результата вы готовы на все?
— Нет. Мои футболисты никогда не будут, когда их толкают в грудь, прыгать с диким криком в сторону, раскидывая ноги, чтобы удалили игрока соперников. А наш штаб никогда не будет тратить время на отработку нырков в чужой штрафной, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Не будем и учить членов штаба театральным действиям, чтобы футболисты соперника, которые даже неправильно ведут себя по отношению к ним, получали карточки. Это абсолютно точно. Мы, наоборот, не свистим спорные фолы на тренировках. И, может быть, поэтому сейчас три наших футболиста впервые в истории «Балтики» вызваны в сборную России.
— 4:0 с «Сочи» показали, что присутствие главного тренера на скамейке не так обязательно?
— Считаю, вы немножко недооцениваете роль матч-менеджмента главным тренером. Нахожусь в твердом убеждении, что, если бы я был на скамейке с «Зенитом» и «Ростовом», очков у нас было больше.
— Вас глава КДК Артур Григорьянц назвал «рецидивистом», а Фабио Челестини оставили минимальный срок дисквалификации за удаление — один матч. Считаете это справедливым?
— Позицией нашего клуба было не настаивать на ужесточении наказания для соперников. При этом, как мне кажется, если удалены два тренера, то и КДК должен смотреть на историю обеих сторон. На заседании зачитали мои нарушения с 2023 года. Я предложил тогда посмотреть и историю противоположной стороны. На что там вдруг замялись и сказали, что могут сделать это только за год. Не называю себя белым и пушистым, как и не являюсь сторонником увеличения наказаний кому бы то ни было. Но я сторонник взаимно справедливых решений.
— Общались ли вы с Челестини после случившегося?
— Нет. Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость. Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно (на «Ростех-Арене») после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался.
Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями. Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один.
— А после КДК общения с Челестини не было? И допускаете ли, что еще выпьете по бокалу итальянского вина и зароете топор войны?
— Я попросил точный перевод тех слов, которые кричали в наш адрес его помощники и он сам. Транскрипция дала немножко не те результаты, которые допускали бы такие взаимоотношения. Поэтому свободное время буду тратить на общение с другими людьми.
Наш штаб сейчас мог бы участвовать в еврокубках. Но зимой мы решили остаться — и теперь убедились, что правильно сделали
— Что вы вынесли для себя из всей этой ситуации?
— Благодарность. Во-первых — за поведение и оценку ситуации нашим ребятам. Я увидел, что у нас очень цельные команда, коллектив, клуб в целом.
Во-вторых — нашим болельщикам, поскольку то, что происходило на матче с «Сочи», трогает тонкие струны души. Это то, ради чего мы работаем. Иногда нам не повышают зарплату, но такое отношение болельщиков намного ценнее всего остального.
В-третьих — руководителям клуба, потому что слова поддержки с их стороны в такой ситуации многое значат. Прекрасно понимаю, что они могли поступить и даже публично оценить происходящее совсем по-другому.
— Выпуск клубом красных карточек с вашим автографом также говорит о поддержке с их стороны. А дополнительного штрафа вам со стороны «Балтики» не последовало?
— Я сам без лишних напоминаний на следующий день выплатил штраф в нашу общую кассу по тому тарифу, который у нас заведен. Плюс, конечно, штраф от КДК.
Могу признаться, что этой зимой мы со всем нашим штабом приняли одно непростое решение, и теперь убедились, что оно было правильным. Мы прямо сейчас могли бы участвовать в еврокубках (во главе другого клуба. — Прим. И. Р.). Но, как мужчины, привыкли отвечать за свои слова, и если уже сказали, что до мая точно будем здесь, то посчитали, что не имеем права поступить иначе.
— Куда вас звали?
— Это останется внутри. Но сейчас мы лишний раз об этом не пожалели.
— Насколько реалистична, как вам кажется сейчас, борьба «Балтики» за медали этого чемпионата?
— Сейчас идет каждодневный процесс, и мне хотелось бы, чтобы весь этот шум не затмевал того, что происходит на поле. Потому что наши ребята играют в очень качественный футбол, прибавили в контроле мяча. Да, были отобранная у нас победа с «Зенитом», не совсем правильное завершение игры с «Ростовом». Но победы над ЦСКА и безоговорочная — над «Сочи» показывают, что мы как команда уже находимся на другом уровне — выше, чем до зимы.
Что же касается борьбы за медали, то насколько это реалистично — со стороны, наверное, виднее. Надо учитывать и силу оппонентов. Я пошел посмотреть вживую на «Локомотив» с «Акроном», и первый тайм в исполнении красно-зеленых меня очень впечатлил. При этом мне категорически не нравятся слова «испугался», «боязнь», «опасения». Мы их не применяем. «Балтика» никого не боится. Мы просто анализируем наших соперников и ищем пути решения в нашу пользу исхода матча с любой командой. И бороться будем до конца.
Автор: Игорь Рабинер
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Брайан Александр Хиль
63′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти