Слишкович ответил Соболеву: «Не знаю, кто для него паразиты. Это было мое решение, и я бы сделал это снова»

Ранее нынешний футболит «Зенита» заявил, что боснийский специалист не взял его на финал Пути регионов Кубка России против «Балтики» в мае 2024 года под влиянием некоего «человека-паразита» в клубе.
— Прошло два года, и он до сих пор об этом думает. Ему лучше сконцентрироваться на своей работе, пока сейчас у него все хорошо и он наконец стал забивать. На кого он думает, я не знаю. но могу сказать только одно — что это решение… и я бы поставил точку на этом, потому что мне не 15, не 20 лет, чтобы я сейчас здесь обсуждал принятое два года назад решение, о котором я уже говорил.
Лучше ему концентрироваться и смотреть вперед, а не назад. Это решения принял я, это мое решение. Если вы меня спросите сейчас или через 100 лет, сделал бы я это снова, — да. На этом история заканчивается. Тогда я принял решение и сделал бы снова так же. Потому что если бы не принял это решение, я бы отправился домой со словами: «Я не могу быть тренером». Я не знаю, кто для него паразиты.
— Но команда поддержала это решение?
— Перед Калининградом было собрание. Мои ассистенты провели собрание, спрашивали команду, вернем его или нет. Потому что я как тренер не исключительный человек. Если команда хочет, чтобы игрок играл, я не буду ей мешать. Никогда. Вы не видели его в Калининграде, значит, вам понятно, что сказала команда, — сказал Слишкович в выпуске «Спартак Шоу».