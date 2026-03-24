Дуран буксует, Баринов и Лусиано потерялись в ЦСКА. Как проявляют себя главные зимние трансферы РПЛ?

Прошел почти месяц после рестарта РПЛ. Многие команды провели по шесть матчей — четыре в чемпионате и два в Кубке России. Во время первой в 2026 году паузы на игры национальных сборных пора подвести первые итоги самых громких переходов зимнего трансферного окна.
Матеус Рейс, защитник ЦСКА
392 минуты на поле в 6 матчах.
Статистика: 0+0, 1 желтая карточка, 1 красная карточка.
Опытный защитник «Спортинга» должен был с ходу заменить Игоря Дивеева, но ни по надежности, ни по стабильности игры к выполнению этой задачи пока не приблизился. Рейс дебютировал в Грозном на позиции левого защитника, подменив дисквалифицированного Мойзеса, затем вернулся в центр обороны, но ни на одной позиции не убедил. А в Краснодаре просто подставил команду, удалившись уже в первом тайме.
Показательно, что в последнем матче Матеус вообще остался в запасе — хотя Фабио Челестини отстранил от тренировок Мойзеса и у ЦСКА подвисли сразу две позиции в обороне. Но слева вышел Круговой, а в центре — молодой Кирилл Данилов.
Бразилец появился лишь на 80-й минуте — и это оглушительный сигнал, что армейцы ждут от него совсем другого выхлопа на поле.
Дмитрий Баринов, полузащитник ЦСКА
374 минуты на поле в 5 матчах.
Статистика: 0+0.
Челестини так сильно хотел видеть хавбека в своей команде, что армейцы не поскупились отдать «Локо» два миллиона евро, чтобы заполучить россиянина сейчас, а не через полгода. Перед первым туром после зимней паузы тренер восторженно отзывался о Баринове, подчеркнув, что тот сможет помогать на поле еще и голосом, проявляя лидерские качества.
«Баринов может быть и “шестеркой”, и “восьмеркой”, — рассказывал Челестини в интервью “Спортсу”. — У него сумасшедший объем, он достаточно техничен, он может подключаться к штрафной. Баринов может делать все, как Кисляк и Обляков».
Естественно, Баринов с ходу залетел в основу ЦСКА, пропустив лишь кубковую встречу с «Краснодаром». Скорее всего, и тогда вышел бы с первых минут, но был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
В первой половине сезона Дмитрий выделялся мощной результативностью (10 голевых действий во всех турнирах), но в ЦСКА не может нащупать прежний бомбардирский ритм. Необходимого и ожидаемого баланса в центре поля он тоже пока не дает, а ошибка в Калининграде, которая привела к голу в ворота Акинфеева, и частые замены — явно не то, на что рассчитывали болельщики красно-синих.
Возможно, сказывается немного другая роль в схеме Челестини — в последнее время в «Локо» Дмитрий чаще подключался в атаку или вовсе обитал в районе полуфланга. В ЦСКА же, очевидно, адаптация затягивается.
Лусиано Гонду, нападающий ЦСКА
283 минуты на поле в 5 матчах.
Статистика: 0+0, 1 желтая карточка, 1 красная карточка.
Казалось, что трансфером Лусиано армейцы решили главную проблему первой части сезона — отсутствие забивного центрального нападающего. Мусаев во всех турнирах забил четыре мяча за полгода, Алеррандро не убедил вовсе, а у Шуманского 0+0 за 365 минут в РПЛ. Приезд аргентинца с берегов Невы выглядел как спасение. Но план до сих пор не сработал.
Пока Гонду отличается не самой прилежной дисциплиной — с «Краснодаром» в Кубке схватил желтую за грубый толчок Пальцева на угловом, а с «Динамо» в чемпионате удалился уже на 17-й минуте. В чем точно нельзя обвинить Лусиано, так это в отсутствии самоотдачи и старания. Он готов возвращаться в оборону, выполнять черновую работу и быть полезным в подыгрыше. Вероятно, из-за чрезмерного желания он и получил ту роковую красную карточку.
Ноль голевых действий в пяти матчах — не то, чего ждали болельщики красно-синих. С момента прихода аргентинца ЦСКА забил семь мячей. Отличились даже Кармо и Мусаев. Пауза станет отличным шансом для перезагрузки Лусиано, ведь армейцам точно понадобятся его голы в борьбе за топ-3.
Джон Джон, полузащитник «Зенита»
260 минут на поле в 5 матчах.
Статистика: 1+1.
Уже в первых матчах бросалось в глаза, как Джон Джон старался показать свой класс и был вовлечен в атакующие действия команды.
Джон определенно добавляет динамики и движения в финальной трети, регулярно создает опасность. Проявляет универсализм благодаря смещениям в центр с левого фланга и старается действовать нестандартно — играет пяткой, использует тонкие передачи вразрез, пасы в касание. Бразилец быстро отметил дебютное голевое действие в РПЛ — точно навесил на Соболева с «Оренбургом» в своем втором матче в России.
Визуально Джон Джон немного уступает Педро, которого Сергей Семак часто использовал в качестве левого вингера в первой половине сезона. Очевидно, что дело в адаптации к новой лиге 23-летнего футболиста. Но с такой самоотдачей и вводными техническими навыками Джон точно останется игроком старта на финише чемпионата.
Дэвид Рикардо, защитник «Динамо»
225 минут на поле в 3 матчах.
Статистика: 1+0.
Большая часть игр новичка «Динамо» пришлась на Кубок России, где бело-голубые эффектно прошли «Спартак» с общим счетом 5:3. Особенно Рикардо удалась первая встреча: защитник провел на поле все 90 минут и забил, здорово сориентировавшись в штрафной после плохого выноса Литвинова.
В обороне бразильский центрбек тоже не сплоховал — прямой вины в голах Угальде и Мартинса нет. Кроме того, у Дэвида больше всех точных передач (40) и перехватов в составе «Динамо» и наибольшее число выигранных единоборств (8) среди футболистов обеих команд наряду с Бителло и Денисовым.
В чемпионате он пока вышел лишь однажды — Ролан Гусев предпочитает пару Осипенко — Маричаль в качестве основных центральных защитников и Фернандеса как первую замену. Попадание в старт на встречу с «Зенитом» только ухудшило рейтинг Дэвида среди оборонительных футболистов «Динамо». Сначала Джон Джон забил из зоны Рикардо (он улетел к границе штрафной блокировать удар Энрике), а в конце тайма бразилец не успел накрыть ставший голевым удар Соболева. Гусев не восхитился таким перформансом и в перерыве убрал Дэвида с поля.
Джон Дуран, нападающий «Зенита»
216 минут на поле в 6 матчах.
Статистика: 2+0.
Колумбийский форвард приезжал в Россию в статусе суперзвезды с опытом выступлений в АПЛ и бок о бок с Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Главным опасением считался сложный характер Джона. К счастью для «Зенита», горячий нрав Дурана пока не раскрывается в негативном ключе. Вот только позитива в игре тоже нет.
В первых трех матчах с колумбийцем в составе команда уступила «Оренбургу» и прилично намучилась с «Балтикой». В противостояниях с калининградцами Джон был мало вовлечен в атакующие действия — в первой встрече его полностью закрыл Андраде, а во второй он запомнился только красивым ударом ножницами в ближний угол, который Кукушкин с трудом потащил. С «Оренбургом» форвард вышел спасать «Зенит» на 84-й минуте, но в итоге не нанес ни одного удара, а петербуржцы получили гол в свои ворота и уступили 1:2.
Оба результативных действия случились благодаря пенальти: Дуран реализовал 11-метровый в ворота «Спартака» в чемпионате, а также отличился с махачкалинским «Динамо» в Кубке России.
У Дурана определенно есть класс, это видно по редким взрывным микромоментам. Но результата здесь и сейчас, для которого его брали, колумбиец не дает. К тому же большую часть матча сильно ленится, предпочитая играть на чистых мячах. Пока выглядит очень спорным приобретением.
Хуан Боселли, нападающий «Краснодара»
179 минут на поле в 6 матчах.
Статистика: 0+1.
«Краснодар» в полузащите разменял Перрена и Козлова на одного Боселли — Гаэтана отправили обратно во Францию, Данилу продали в ЦСКА, а у «Пари НН» приобрели лучшего атакующего футболиста второй восьмерки РПЛ. И по качеству не то что не просели, а скорее приобрели: у Перрена в России не получалось, а россиянин плотно сидел в запасе. Боселли пока тоже не игрок стартового состава. С первых минут уругваец появился только в кубковой игре с ЦСКА, а в первых трех турах после возобновления чемпионата получил меньше 60 минут на поле.
С армейцами уругваец отыграл тайм и запомнился привозом пенальти за фол на Милане Гайиче. И хоть Агкацев спас, потащив удар Облякова, матч точно нельзя занести Хуану в актив — Мойзес мастерски выключал атакующего хавбека из игры. Но в тот вечер весь «Краснодар» выглядел потерянным.
Куда лучше получилось в следующей игре с «Рубином». В холодной Казани Хуан вышел на 68-й минуте при 2:0 в пользу хозяев, а на 90+3-й ассистировал Кордобе. К разочарованию краснодарских фанатов, «быкам» за оставшуюся минуту отыграться не удалось — 1:2, но с дебютным результативным действием новичка.
Единственный матч, в котором Боселли провел больше тайма, — разгром «Пари НН» (5:0). Уругваец вышел на 25-й минуте, заменив травмированного Виктора Са, и покинул поле только с финальным свистком. Запомнился старанием и предголевой передачей в моменте с третьим мячом Кордобы.
Лукас Вера, полузащитник «Локомотива»
118 минут на поле в 4 матчах.
Статистика: 0+0.
«Локомотив» зимой лишился Дмитрия Баринова, но подстраховался трансфером Лукаса Веры, так что количественно игроков в середине поле в команде не убавилось. Только заменить 29-летнего россиянина точно не удастся — у Веры совершенно другой функционал. Южноамериканец схож разве что в универсализме, потому что тоже может выйти на фланге. Однако по влиянию на игру «Локо» новичок заметно уступает.
Массивная зимняя сага о лишнем весе закончилась как раз к рестарту турнира. Аргентинец похудел почти на пять килограммов и потихоньку начал вливаться в состав железнодорожников. Пока что со скамейки запасных — он трижды выходил усиливать игру в РПЛ, но к стартовому составу так и не приблизился.
Владислав Саусь, полузащитник «Спартака»
64 минуты на поле в 3 матчах.
Статистика: 0+0, 1 желтая карточка.
Отчасти экспериментальный трансфер красно-белых — Саусь зажег в первой половине сезона у Андрея Талалаева в «Балтике» в схеме с тремя центральными защитника и двумя латералями. Однако Хуан Карседо использует 4−3−3, в которых Владислав вынужденно становится чистым правым защитником (на сборах иногда ситуативно вставал третьим центральным), либо вингером.
Пока Карседо предпочитает справа в обороне Денисова. В РПЛ Саусь получил суммарно 10 минут в играх с «Сочи» и «Акроном». Зато вышел в старте с «Динамо» на Кубок, вот только к разгрому практически не причастен. Скорее даже наоборот — четыре из пяти мячей динамовцев влетели, когда Владислава уже не было на поле.
Последние три матча перед паузой на сборные Саусь пропустил — получил небольшое повреждение в преддверии встречи с «Зенитом». По словам Карседо, защитник мог появиться в заявке на игру с «Оренбургом» и точно должен быть доступен к «Локомотиву».
А кто сразу уверенно вписался в новые команды?
А теперь о трансферах, которые зимой не были столь громкими. При этом польза от этих новичков проявилась практически мгновенно.
Поклонников «Рубина» точно обрадовал приезд Назми Грипши. Лучший бомбардир чемпионата Казахстана в составе «Астаны» дебютировал в матче с махачкалинским «Динамо», выйдя на поле в концовке встречи. В следующей игре 28-летний албанец забил первый мяч — сразу в ворота действующих чемпионов. Гол Грипши не стал победным, но «Рубин» все же выиграл 2:1. В следующем туре против «Локо» Назми отметился ассистом — его подачу с углового замкнул Егор Тесленко.
Еще круче в России стартовал нигериец Джеффри Чарльз, тоже бывший футболист «Астаны». В первых двух матчах — с «Динамо» в чемпионате и с «Оренбургом» в Кубке — 192-сантиметровый форвард только присматривался к РПЛ. Оба раза выходил в старте, но оставался без голов. А вот с махачкалинским «Динамо» наконец-то раззабивался — дубль в первом тайме и итоговая победа 2:0. Это пока единственные результативные действия Чарльза, но в таких бодрых весенних «Крыльях» точно не последние.
Лучший зимний трансфер ЦСКА после рестарта РПЛ — Данила Козлов. 21-летний россиянин дал важнейшую дополнительную опцию в центр поля ЦСКА, причем сразу вписался в старт. Не самый удачный дебют с «Ахматом» с лихвой компенсировал выступлением против бывшей команды в Кубке — правда, только в первом матче, когда армейцы оформили уверенную победу (и по качеству футбола, и по счету), а Данила здорово разгонял атаки и успевал помогать сзади. Ответную встречу никто в команде занести в актив не может. Но видно, что Козлов очень мотивирован и после паузы продолжит доказывать свою необходимость Челестини.
Отсутствие стабильного старта в «Балтике» Талалаева склонило Сергея Пряхина к переходу в «Ахмат». Станислав Черчесов быстро интегрировал хавбека в основу, а тот моментально начал помогать. Пряхин ворвался в основной состав и вместе с командой заработал восемь очков — идеальное начало карьеры в Грозном.