Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
0
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.65
П2
3.75
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.11
П2
3.48
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.69
П2
6.19
Футбол. Первая лига
29.03
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2

Кирьяков: «Соболев забил два мяча — на голове образовалась корона. Он не дотягивает до уровня “Зенита”

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве, недавно вошедшем в «Клуб 100» российских бомбардиров.

Источник: РИА "Новости"

В активе Соболева теперь 102 гола в зачете данного бомбардирского клуба. После возобновления сезона он забил 4 мяча за 6 матчей.

— Если он будет в каждой игре забивать, то сможет это аргументировать. Но если брать его игру в целом, есть много вопросов. Все-таки нападающий уровня «Зенита» должен играть более агрессивно, больше напрягать защитников, больше брать игру на себя, продавливать игроков обороны соперника в штрафной площади. Пока мы мало это видим.

Хотелось бы, чтобы он постоянно забивал с игры, а не с пенальти. Забил в начале два мяча, и видимо, у него небольшая корона на голове образовалась, что он позволял себе такие высказывания. Мы видим, что он чуть-чуть не дотягивает до уровня «Зенита», — заявил Кирьяков, слова которого приводит «РБ Спорт».

Динамо
1:3
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Сергей Семак
Голы
Динамо
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Зенит
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Статистика
Динамо
Зенит
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
2
3
Угловые
3
6
Фолы
17
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
