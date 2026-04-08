Глава «Газпрома» назвал причину покупки компанией клуба «Зенит»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в первой серии сериала «Зенит навсегда» заявил, что причиной покупки футбольного клуба «Зенит» стал переход полузащитника Владимира Быстрова в московский «Спартак» в 2005 году.
Миллер вспомнил, что переходы талантливых воспитанников из Петербурга в московский «Спартак» вызывали у болельщиков «чувство горечи и обиды». Особенно болезненным был уход Быстрова.
«Нам, как титульному спонсору, были непонятны мотивы принятия такого решения. Мы попросили передать, что у титульного спонсора есть просьба эту сделку приостановить и вообще не торопиться. Однако ответ был очень лаконичный: “Извините, уже поздно, все подписано, подписан контракт со “Спартаком”, подписан контракт с Быстровым, и поезд уже ушел”, — заявил Миллер.
По словам главы «Газпрома», именно этот трансфер стал той самой последней каплей. «Это привело нас к решению, что надо все брать в свои руки и от статуса титульного спонсора уже переходить к статусу ключевого акционера, что собственно мы и сделали», — заявил Миллер.
22 декабря 2005 года «Газпром» приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба «Зенит».
Быстров в 2001 году начал выступать за «Зенит». Однако в июле 2005 года он перешел в «Спартак», который заплатил за игрока €4 млн. Форвард подписал контракт с московским клубом на четыре года.
По словам Быстрова, причиной перехода стала обида на руководство родного клуба. Футболист был полон амбиций, но в «Зените» ему дали понять, что в нем не нуждаются.
В августе 2009 года Быстров вернулся в «Зенит», сумма трансферной компенсации при обратном переходе составила €9 млн. Быстров играл в «Зените» до начала 2014 года.
Быстров также играл за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». В составе «Зенита» он дважды выиграл чемпионат России (2010, 2011/12), также является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, провел за сборную России 47 матчей и забил четыре гола. Карьеру Быстров завершил в 2018-м.