«Верю, что с приходом нового тренера можем избежать вылета»

В этом сезоне сразу несколько клубов ведут жесткую борьбу за право остаться в Российской премьер-лиге. За семь туров до финиша шансов на спасение почти лишился только идущий последним «Сочи» — он на 11 очков отстает от 14-й строчки, зоны переходных матчей. Идущий на предпоследнем месте «Оренбург» — в сравнительно лучшем положении. Его отставание от расположившегося в зоне переходных матчей «Пари Нижний Новгород» составляет всего один балл, а от находящихся на 11−12-м местах (дают право остаться в РПЛ без стыков) «Акрона» и махачкалинского «Динамо» — три очка.
Осенью «Оренбург» сменил главного тренера, эту должность занял Ильдар Ахметзянов. При нем команда прибавила в игре, а весной набрала четыре очка в двух матчах с топ-клубами — домашняя победа над петербургским «Зенитом» (2:1) и выездная ничья с московским «Динамо» (3:3). При этом в трех других весенних матчах набрала всего три балла. В том числе проиграла прямому конкуренту за выживание — махачкалинскому «Динамо» (0:1).
В интервью «Известиям» защитник «Оренбурга» Данила Ведерников объяснил, почему недоволен выездной ничьей с динамовцами, рассказал, за счет чего его команда способна сохранить место в РПЛ, и поделился мнением о потере должностей бывшими руководителями спортивного блока «Пари Нижний Новгород», из-за конфликта с которыми он покинул клуб год назад.
— Ничейным результатом в последней игре с московским «Динамо» можно быть довольным? Или стоит говорить, что потеряли два очка?
— Осадок остался от того, что не выиграли. Считаю, что мы могли победить. Поэтому недоволен этой ничьей. Довольным буду, когда 18 мая наша команда сохранит прописку в РПЛ.
— Без участия в переходных матчах?
— Конечно.
— Почему у «Оренбурга» этой весной неплохо получается набирать очки с топ-клубами вроде «Зенита» и «Динамо», но хуже удается добиваться результата в играх с прямыми конкурентами?
— Слушайте, это футбол. В матчах с какими-то командами мы набираем очки, с какими-то нет. Мы, например, выиграли этой весной у «Акрона» (2:0). Его вы считаете топом?
— Нет. Но вы и набрали в матчах с такими командами, как «Акрон» и махачкалинское «Динамо», меньше очков, чем с «Зенитом» и московским «Динамо».
— Мне кажется, тут нет никакой взаимосвязи, закономерности. Просто в этот день сложилось так, в другой день складывалось по-другому.
— Ощущаете, что с той игрой, которую команда показала в прошедших весенних матчах, можно избежать вылета из РПЛ?
— Я это ощущал еще осенью, когда пришел новый тренерский штаб. А зимой, на сборах, у него было побольше времени, чтобы объяснить нам свои требования, поработать с командой, провести больше тренировок и теоретических занятий с игроками. В целом было больше времени и общения. Всё это сыграло свою роль. На мой взгляд, мы сейчас играем гораздо лучше, чем в первой части сезона.
— Год назад случился ваш скандальный уход из «Пари Нижний Новгород» с последующими жесткими высказываниями в адрес занимавших в то время должности спортивного директора клуба Александра Удальцова и его заместителя Владимира Рыкова. Довольны, что год спустя Рыкова уже нет в «Нижнем», а Удальцов переведен на более скромную должность?
— Это же провокационный вопрос. Мне без разницы на судьбу этих людей. Вообще. Для меня их нет. Какая мне разница? Не слежу за ними.
Алексей Фомин