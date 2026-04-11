Мостовой: «Если к Батракову есть интерес от “ПСЖ”, надо брать чемоданы и уезжать»

8 апреля «Чемпионат» сообщал об интересе французского клуба к российскому футболисту. Мостовой отметил, что в случае конкретного предложения игроку стоит воспользоваться шансом и попробовать себя в новом чемпионате.
«Если к Батракову есть интерес от “ПСЖ”, надо брать чемоданы в руки и уезжать. Я то же самое говорил, когда пошел интерес к Головину от “Монако”. Многие кричали, что делать в этих клубах, а он уже больше восьми лет играет и является одним из лучших футболистов. Если у Батракова есть возможность уехать, надо ей пользоваться. Да, есть пример Захаряна, который постоянно с травмами. Никто не гарантирует, что все получится. В “ПСЖ” есть тот же Сафонов, который там уже играет. Партнеры всегда помогут с адаптацией», — приводит слова Мостового Metaratings.
Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива». За основную команду он провел 73 матча, забил 32 гола и отдал 21 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.