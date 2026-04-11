«Рубин» в Казани сыграл вничью с «Оренбургом»

Встреча, прошедшая на стадионе в Казани сегодня, 11 апреля, завершилась со счетом 0:0.
На 75-й минуте мяч побывал в ворота гостей, но гол не был засчитан из-за офсайда у Мирлинда Даку.
«Рубин» после этой ничьей с 34 очками остается на 7-й строчке в таблице РПЛ, казанская команда не проигрывает пять подряд. «Оренбург» с 20 очками идет на предпоследнем, 15-м месте, не побеждая четыре матча кряду.
18 апреля в 25-м туре РПЛ «Оренбург» проведет домашний матч с «Локомотивом», а «Рубин» примет «Акрон».
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
11.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Ильдар Ахметзянов
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
3
Дениль Мальдонадо
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
10
Мирлинд Даку
54′
7
Игнасио Начо Сааведра
12
Андерсон Арройо
86′
70
Дмитрий Кабутов
4
Константин Нижегородов
72′
51
Илья Рожков
11
Назми Грипши
86′
59
Даниил Моторин
23
Руслан Безруков
72′
44
Даниил Кузнецов
96
Никита Васильев
56′
14
Далер Кузяев
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
6
Джон Алекс Паласиос
4
Данила Хотулев
5
Алексей Татаев
54′
57
Евгений Болотов
87′
32
Алексис Кантеро
79′
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
79′
8
Дамиан Пуэбла
27
Ренат Голыбин
60′
7
Эмирджан Гюрлюк
37
Ду Кейрос
33′
79′
78
Руслан Куль
30
Гедеон Гузина
89′
19
Алешандре Жезус
Статистика
Рубин
Оренбург
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
4
14
Удары в створ
1
3
Угловые
2
5
Фолы
12
18
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти