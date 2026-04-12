Галактионов отреагировал на информацию об интересе ПСЖ к Батракову

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. В московском «Локомотиве» видели новости об интересе французского ПСЖ к футболисту команды Алексею Батракову, но обсуждать интерес клубов нужно при конкретных предложениях. Об этом журналистам заявил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
«Мне сложно сказать. Мы эту информацию видели, — сказал Галактионов. — Но я предпочитаю более, так скажем, конкретные действия. Если будет конкретика от того или иного большого клуба, то всестороннее развитие игрока, понятно, в приоритете. На сегодняшний день говорить о слухах — смысл их мусолить. Если будет конкретика, будет предложение, то будет разговор. Если проанализировать трансфер Матвея Сафонова в ПСЖ, то я лично узнал об этом за два дня до подписания. Абсолютная тишина была. Если каждый день мусолить слухи, ни игроку не будет полезно, ни всем остальным».
Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что ПСЖ заинтересован в приобретении Батракова и ведет работу над трансфером футболиста.