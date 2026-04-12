«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и остался лидером РПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. «Краснодар» на выезде сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге в присутствии 48 563 зрителей, завершилась со счетом 1:1. Вендел на 27-й минуте вывел вперед «Зенит».
«Краснодар» от поражения спас Лукас Оласа (69).
На 78-й минуте прямую красную карточку получил нападающий «Зенита» Педро.
«Краснодар» (53 очка) сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» (52) располагается на второй позиции.
В 25-м туре «Зенит» в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Краснодар» примет «Балтику» из Калининграда. Обе встречи пройдут 19 апреля.
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
