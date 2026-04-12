Скандальная ничья в битве лидеров: Педро удалили в спорной ситуации, но «Зенит» выстоял в меньшинстве

Встреча лучших
Противостояние «Зенита» и «Краснодара» незаметно для всех стало главным в современном российском футболе. Разумеется, в РПЛ были и остаются вечные принципиальные схватки вроде «Спартак» — ЦСКА, но ни в одном дерби уже давно не решается судьба золота.
Московские клубы уже семь лет не видели чемпионства и, очевидно, эта серия продлится еще. Шесть лет титул сохранял Санкт-Петербург, а год назад он перебрался в Краснодар. И сейчас тоже чемпионство наверняка разыграют Юг и Север: третий сезон подряд «Зенит» и «Краснодар» напрямую вовлечены в трофейную гонку.
Равные соперники
Никто из лидеров не выглядит неуязвимым, хотя весенний отрезок чемпионата оба до воскресенья проводили одинаково: выиграли все матчи, не считая одного, причем единственный проиграли в один день в гостях: «Зенит» — «Оренбургу», а «Краснодар» — «Рубину». Пожалуй, по убедительным победам здесь тоже было равенство: сине-бело-голубые провели качественный матч с московским «Динамо», а «быки» в том же туре разгромили дома «Пари НН».
Более того, на неделе соперники синхронно сыграли 0:0 в основное время в своих кубковых матчах — правда, петербуржцы затем уступили «Спартаку» в серии пенальти, а кубанцев еще ждет ответная игра с «Динамо».
Проще говоря, все указывало на то, что зрителей ждет равная игра. Даже по потерям ключевых футболистов было примерное равенство: у «Зенита» все еще не выздоровел Мантуан, а «Краснодар» не мог рассчитывать на дисквалифицированного Черникова и уже три недели как травмированного Са. В остальном — боевые составы.
Один из лучших таймов «Зенита»
Сергея Семака часто критикуют за инертный футбол и, мягко говоря, экономное использование мощных дорогостоящих ресурсов. Но в топ-матчах «Зенит» нередко включается — в частности, домашняя игра с «Краснодаром» ровно год назад стала едва ли не лучшей для сине-бело-голубых в прошлом сезоне.
На этот раз петербуржцы тоже вышли заряженными. Команда с первых минут активировала интенсивный высокий прессинг, футболисты здорово двигались без мяча, и, как следствие, пошли голевые моменты — уже на 5-й минуте Соболев едва не замкнул навес Луиса Энрике, но Диего Коста снял мяч с головы оппонента. В середине первого тайма сине-бело-голубые даже забили, но за несколько секунд до гола Глушенков оказался в офсайде.
«Краснодар» вынужден был действовать вторым номером, хотя у него тоже возникали моменты: например, в начале игры Кривцов мог забить после передачи Сперцяна с углового.
Но хозяева все же смотрелись лучше и на 27-й минуте логично открыли счет. Гол смастерил Вендел — отдал передачу Луису Энрике и сам же побежал к штрафной открываться под ответный пас, а затем неотразимо пробил в угол. Команда была счастлива — почти вся основа побежала отмечать успех вместе с запасными.
«Зенит» вполне мог развить успех, потому что не бросил играть при 1:0, как обычно делает. Например, на 39-й минуте Энрике разрезал оборону пасом на Вендела, но получилось слишком сильно — Агкацев перехватил передачу.
Последнее слово в тайме осталось за «Краснодаром» — Ленини издали нанес могучий удар прямо в перекладину. Но гола не случилось, так что «Зенит» ушел на перерыв лидером.
Эмоциональная развязка
После отличного первого тайма хозяева сместили акценты на оборону, и на первых минутах второй половины встречи «Краснодар» больше контролировал мяч. Активен был Кривцов — сперва он откликнулся на передачу из глубины, а затем пробил выше ворот из штрафной.
Полноценных голевых моментов у «быков» во втором тайме не было, но на соперника они давили. И на 69-й минуте сравняли счет: Кордоба скинул мяч подключившемуся к атаке Оласе, и уругваец нанес блестящий удар — 1:1!
Этот момент мог стать переломным в игре, но куда важнее то, что произошло чуть позже. В центре поля в борьбу за мяч вступили Сперцян с Педро и ударили друг друга по ноге. Видеоарбитры позвали Сергея Карасева к монитору, и со стадиона даже не было понятно, чей именно фол смотрят на красную карточку. После объявления арбитра стало ясно: Педро был удален, и это вызвало большие вопросы как у тренерского штаба хозяев, так и у болельщиков.
«Зенит» остался в меньшинстве, и «Краснодар» едва не воспользовался этим. В одном из моментов Адамов отразил мяч после тяжелого удара Сперцяна, а через минуту «быки» оказались невероятно близки к голу — после серии рикошетов мяч попал в штангу.
Даже вдесятером петербуржцы продолжали атаковать — в конце основного времени Дркушич опасно простреливал вдоль ворот, но до гола дело не дошло. Однако, конечно, «Краснодар» больше контролировал мяч на финальном отрезке, надеясь увезти из Санкт-Петербурга победу.
Но после эпизода с суматохой в штрафной «Зенита» на 81-й минуте у «Краснодара» больше не было голевых моментов, что говорит о хороших действиях хозяев в меньшинстве. Впрочем, вряд ли кто-то доволен итоговой ничьей.
Золотая гонка продолжается.
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
