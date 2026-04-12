Тренер «Краснодара» Мусаев — о ничьей с «Зенитом»: «Вся борьба только начинается»

«Игра, как и ожидалось, получилась боевая, плотная. На кону стояло очень многое для каждой из команд. В первом тайме “Зенит” показал хороший прессинг, нам было сложно. Они забили гол, потом мы отодвинули игру. Второй тайм больше прошел на их половине. Ждали свой момент, дождались. Потом было удаление. Футболисты проделали хорошую работу.
У нас был тяжелый график — три выезда подряд. Думаю, игра оставила хорошее впечатление для всех, кто смотрел. Все только начинается, борьба только начинается. Впереди шесть туров«, — приводит слова Мусаева “Чемпионат”.
После 24 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, имея 53 очка в активе, а «Зенит» занимает 2-е место, набрав 52 балла.
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
