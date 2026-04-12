Семак — об удалении Педро: «Как можно высосать эту красную карточку непонятно»

Бразилец вышел на замену на 71-й минуте, а через 6 минут получил прямую красную карточку за жесткий фол против краснодарца Эдуарда Сперцяна.
«Хороший первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме не так активно прессинговали, сели близко к своим воротам. Также как можно высосать эту красную карточку (Педро) мне непонятно. Мы уже привыкли. Трактовки очень-очень сложные. Может быть, кто-то сможет это объяснить. С “Динамо” Соболеву в лицо — это не пенальти и правильное решение, а со “Спартаком” коснулись лица — это пенальти и правильное решение. Я этого не понимаю. Думаю, что и многие тренеры не понимают.
Мало того, я спросил у судьи: “Вы же видите, как Мажич трактует моменты. Где последовательность?” А он говорит: “Я не слушаю, что мне Мажич говорит. Я сужу то, что вижу” Такие дела у нас в судейском корпусе. Хочется, чтобы руководители внесли ясность в судейском вопросе. А по игре — первый тайм за нами, во втором — “Краснодар” был посильнее. Если бы не удаление, то еще бы полчаса посмотрели хорошего футбола», — сказал Семак на пресс-конференции.
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
