Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
4.33
X
3.50
П2
1.95
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
2
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.75
П2
6.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.10
П2
7.00
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
П1
X
П2

Семак — об удалении Педро: «Как можно высосать эту красную карточку непонятно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) и высказался насчет удаления полузащитника команды Педро.

Источник: РИА "Новости"

Бразилец вышел на замену на 71-й минуте, а через 6 минут получил прямую красную карточку за жесткий фол против краснодарца Эдуарда Сперцяна.

«Хороший первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме не так активно прессинговали, сели близко к своим воротам. Также как можно высосать эту красную карточку (Педро) мне непонятно. Мы уже привыкли. Трактовки очень-очень сложные. Может быть, кто-то сможет это объяснить. С “Динамо” Соболеву в лицо — это не пенальти и правильное решение, а со “Спартаком” коснулись лица — это пенальти и правильное решение. Я этого не понимаю. Думаю, что и многие тренеры не понимают.

Мало того, я спросил у судьи: “Вы же видите, как Мажич трактует моменты. Где последовательность?” А он говорит: “Я не слушаю, что мне Мажич говорит. Я сужу то, что вижу” Такие дела у нас в судейском корпусе. Хочется, чтобы руководители внесли ясность в судейском вопросе. А по игре — первый тайм за нами, во втором — “Краснодар” был посильнее. Если бы не удаление, то еще бы полчаса посмотрели хорошего футбола», — сказал Семак на пресс-конференции.

Зенит
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Краснодар
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Зенит
Краснодар
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
2
3
Угловые
0
5
Фолы
16
20
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
