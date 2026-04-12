Семак — об удалении Педро: «Как можно высосать эту красную карточку непонятно»

«Хороший первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме не так активно прессинговали, сели близко к своим воротам. Также как можно высосать эту красную карточку (Педро) мне непонятно. Мы уже привыкли. Трактовки очень-очень сложные. Может быть, кто-то сможет это объяснить. С “Динамо” Соболеву в лицо — это не пенальти и правильное решение, а со “Спартаком” коснулись лица — это пенальти и правильное решение. Я этого не понимаю. Думаю, что и многие тренеры не понимают.



Мало того, я спросил у судьи: “Вы же видите, как Мажич трактует моменты. Где последовательность?” А он говорит: “Я не слушаю, что мне Мажич говорит. Я сужу то, что вижу” Такие дела у нас в судейском корпусе. Хочется, чтобы руководители внесли ясность в судейском вопросе. А по игре — первый тайм за нами, во втором — “Краснодар” был посильнее. Если бы не удаление, то еще бы полчаса посмотрели хорошего футбола», — сказал Семак на пресс-конференции.