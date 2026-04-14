Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.70
П2
1.80
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2

Быстров раскритиковал Соболева за поведение в матче с «Краснодаром»: «Футбольное поле — не место для циркачей»

Чемпион России в составе «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал нападающего петербургской команды Александра Соболева за поведение в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Источник: Константин Золин / ФК «Зенит»

Соболев упал в одном из эпизодов, и лежа на газоне, ногой ударил проходящего мимо соперника. Тот упал на газон, после чего форвард сине-бело-голубых вскочил и начал передразнивать краснодарца, который корчился от боли, держась за ногу.

— В первую очередь, он портит не репутацию клуба, а отношение к себе. Футбольное поле — место не для циркачей, а для футболистов. Надо держать себя в руках и биться за команду.

— Можно сказать, что Соболев не показал себя, как лидер, в матче с «Краснодаром»?

— Да там вообще мало кто показал. В первом тайме поиграли в футбол и решили, что все сделали. У того же Глушенкова корона до крыши «Газпром Арены», тяжело, видимо, ему двигаться. Соболев начал хорошо играть — встали другие. Проблемы в команде, которая думает, что в чемпионском матче нужно играть только 45 минут, имеются.

— После прихода Соболева «Зенит» не выиграл ни одного официального трофея. Видите в этом взаимосвязь?

— После прихода не только Соболева, но и ряда других футболистов «Зенит» ничего не выиграл. Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги — только на бумажке сильные футболисты, — цитирует Быстрова «Спорт день за днем».

Зенит
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Краснодар
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Зенит
Краснодар
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
2
3
Угловые
0
5
Фолы
16
20
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
