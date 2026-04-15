Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.90
П2
5.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.34
П2
6.27
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.80
П2
3.71
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

«Краснодар» — чемпион! «Быки» обойдут «Зенит» на одно очко — 65:64. Прогноз «СЭ»

Анализируем календарь оставшихся шести туров и прикидываем расклады в борьбе за титул РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Шесть туров осталось до финиша сезона в РПЛ. И фактически, как и в прошлом году, лишь два претендента на золото — «Краснодар» и «Зенит», которых разделяет всего один балл (53−52). Отыграть отставание в восемь очков для «Локомотива» кажется нереальным, а остальные еще дальше.

Премьер-лига 2025/2026
Тур 24, 12.04.2026, 19:30
Зенит
1
Краснодар
1

Сумеют ли питерцы обогнать «быков»? Сюжетов и вариантов развития событий множество. Но какой самый вероятный? Подойдем к вопросу с математической точки зрения, с калькулятором в руках. А для начала прикинем шансы команд, по версии экспертов «СЭ», в каждом из оставшихся шести туров.

Далее суммируем возможные очки, умножая вероятность победы на 3, а ничьей — на 1.

Источник: Спорт-Экспресс

Вот что получается.

  • «Краснодар»: 53 + 2,05 + 1,4 + 2,4 + 2,3 + 1,7 + 2,4 = 65,25 очка по итогам 30 туров
  • «Зенит»: 52 + 1,95 + 1,7 + 2,15 + 1,55 + 2,55 + 2,15 = 64,05.

У «быков» проще календарь оставшихся матчей. Лакомым для «Зенита» выглядит лишь 29-й тур, когда питерцы примут дома «Сочи», а «Краснодар» отправится в гости к «Динамо». Небольшое преимущество мы отдали команде Сергея Семака и в 26-м туре, поскольку «Спартак» весной выглядит мощнее снизившего обороты «Локомотива». В остальном соперники у «быков» будут полегче. К тому же у южан осталось три матча на своем стадионе, тогда как у «Зенита» — два.

Так что, скорее всего, «Краснодар» сохранит преимущество. Математическое ожидание нашего небольшого исследования говорит, что команда Мурада Мусаева скорее увеличит отрыв, чем позволит его отыграть. Пропущенный питерцами в очной встрече в воскресенье гол от Оласы наверняка станет для «Зенита» роковым. На финише, если округлить, у нас получается 65:64 в пользу «Краснодара».

Зенит
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Краснодар
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Зенит
Краснодар
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
2
3
Угловые
0
5
Фолы
16
20
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
