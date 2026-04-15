«Краснодар» — чемпион! «Быки» обойдут «Зенит» на одно очко — 65:64. Прогноз «СЭ»

Шесть туров осталось до финиша сезона в РПЛ. И фактически, как и в прошлом году, лишь два претендента на золото — «Краснодар» и «Зенит», которых разделяет всего один балл (53−52). Отыграть отставание в восемь очков для «Локомотива» кажется нереальным, а остальные еще дальше.
Сумеют ли питерцы обогнать «быков»? Сюжетов и вариантов развития событий множество. Но какой самый вероятный? Подойдем к вопросу с математической точки зрения, с калькулятором в руках. А для начала прикинем шансы команд, по версии экспертов «СЭ», в каждом из оставшихся шести туров.
Далее суммируем возможные очки, умножая вероятность победы на 3, а ничьей — на 1.
Вот что получается.
- «Краснодар»: 53 + 2,05 + 1,4 + 2,4 + 2,3 + 1,7 + 2,4 = 65,25 очка по итогам 30 туров
- «Зенит»: 52 + 1,95 + 1,7 + 2,15 + 1,55 + 2,55 + 2,15 = 64,05.
У «быков» проще календарь оставшихся матчей. Лакомым для «Зенита» выглядит лишь 29-й тур, когда питерцы примут дома «Сочи», а «Краснодар» отправится в гости к «Динамо». Небольшое преимущество мы отдали команде Сергея Семака и в 26-м туре, поскольку «Спартак» весной выглядит мощнее снизившего обороты «Локомотива». В остальном соперники у «быков» будут полегче. К тому же у южан осталось три матча на своем стадионе, тогда как у «Зенита» — два.
Так что, скорее всего, «Краснодар» сохранит преимущество. Математическое ожидание нашего небольшого исследования говорит, что команда Мурада Мусаева скорее увеличит отрыв, чем позволит его отыграть. Пропущенный питерцами в очной встрече в воскресенье гол от Оласы наверняка станет для «Зенита» роковым. На финише, если округлить, у нас получается 65:64 в пользу «Краснодара».
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти