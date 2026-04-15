Батракова назвали лучшим полузащитником Восточной Европы до 23 лет

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Алексей Батраков из московского «Локомотива» и Матвей Кисляк из столичного ЦСКА вошли в тройку лучших полузащитников Восточной Европы в возрасте до 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Возглавляет рейтинг 20-летний Батраков с оценкой 80,7 баллов из 100. 20-летний Кисляк (79,2 балла) располагается на третьей позиции. Между россиянами на втором месте расположился 17-летний серб Василие Костов (80,3) из белградского клуба «Црвена звезда».
В текущем сезоне на счету Батракова 12 голов в 23 матчах во всех турнирах. Кисляк в 24 играх отличился пять раз.
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.Читать дальше