Главный скаут «Порту» ответил на слухи о Батракове: «Отличный игрок!»

Ранее бывший футболист сборной России Федор Смолов заявил, что у Батракова есть предложение от «хорошего европейского клуба на букву “П”.
— В СМИ пишут, что «Порту» рассматривает Батракова как вариант усиления. Правда ли, что он есть в скаутских списках клуба?
— Вы прекрасно знаете (и гораздо лучше меня), как работает пресса (смеется). Но могу сказать, что это отличный игрок! — заявил Араухо в интервью Odds.ru.
В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 миллионов евро.
