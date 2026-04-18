Матч-центр
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Фулхэм
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
ЦСКА
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Черноморец
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Факел
Футбол. Италия
16:00
Удинезе
:
Парма
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Аугсбург
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Боруссия Д
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Вольфсбург
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Гамбург
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Вулверхэмптон
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Борнмут
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Акрон
Футбол. Первая лига
17:00
Родина
:
Волга
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Арсенал
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Спартак Кс
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Марсель
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Лацио
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
:
Динамо
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
РБ Лейпциг
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
Гавр
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
«Локомотив» с минимальным счетом обыграл аутсайдера РПЛ

Гол Алексея Батракова принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом».

Источник: РБК Спорт

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Алексей Батраков (70-я минута).

На счету 20-летнего Батракова стало 13 голов в РПЛ в нынешнем сезоне, он делит второе место в списке лучших бомбардиров с Брайаном Хилем из «Балтики». Лидирует Джон Кордоба из «Краснодара» (14).

«Локомотив» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 20 очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 22 апреля примет петербургский «Зенит», «Оренбург» в тот же день дома сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
18.04.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Михаил Галактионов
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
