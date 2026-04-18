«Локомотив» с минимальным счетом обыграл аутсайдера РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Алексей Батраков (70-я минута).
На счету 20-летнего Батракова стало 13 голов в РПЛ в нынешнем сезоне, он делит второе место в списке лучших бомбардиров с Брайаном Хилем из «Балтики». Лидирует Джон Кордоба из «Краснодара» (14).
«Локомотив» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 20 очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Локомотив» 22 апреля примет петербургский «Зенит», «Оренбург» в тот же день дома сыграет с «Пари Нижний Новгород».
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
18.04.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Михаил Галактионов
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.Читать дальше