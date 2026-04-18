С каким же трудом «Локо» дожал «Оренбург»! Батраков — снова лучший

После тяжелейшего матча с махачкалинским «Динамо», в котором пришлось выцарапывать даже не победу, а хотя бы ничью, «Локомотив» возвращается к заводскому состоянию. Не только по стартовому составу, но и по результату — и лишь частично по игре.
Воробьев и Морозов к «Оренбургу» отбыли дисквалификацию, Фассон амнистирован за ошибку со «Спартаком» (хотя Ненахов, который играл в прошлом туре, был недоступен из-за травмы). Михаил Галактионов выставил оптимальный по сезону состав — и, казалось, хотя бы этот факт должен был сразу взбодрить команду, которая в очередной раз сверкнула осенью, а весной чаще мучается и страдает, чем получает удовольствие.
Но уже в первом тайме сложилось полное ощущение, что «Локо» давно ни на что не претендует и просто ждет окончания сезона. Пять ударов (против девяти у соперника), ни одной осмысленной атаки, крошечные 0,32 xG и уйма ненужных фолов (к 30-й минуте по нарушениям было 0:11, к перерыву — 3:14) — такого себе не позволяют даже явные аутсайдеры, когда играют с грандами. И не особо понимают, что делать на поле.
«Оренбург» был лучше во всем — в движении, компактности, динамике и мысли, за счет чего набирать очки. Только у Гузины возникло два супермомента, Томпсон попал в стенку с опаснейшего штрафного. Не сказать, что «Локо» прямо отскочил — но выглядел непривычно слабо. Даже для этой весны.
Чтобы понять уровень разноса, который в перерыве наверняка творился в гостевой раздевалке, достаточно было оценить стартовые 10 минут второго тайма. «Локо», который до этого вообще не двигался, моментально взбодрился, прижал «Оренбург» и наконец-то создал качественные моменты. А еще освежил центр и правый фланг атаки — правда, вынужденно: вместо Карпукаса и Бакаева, повисших на карточках, вышли Вера и Чевардин. Оба решения Галактионова выглядели логично. Доигрывать вдесятером в таком матче — самоубийство.
Чтобы дожать «Оренбург», понадобилось половина тайма. На 70-й минуте «Локомотив» расчертил свою лучшую атаку. Морозов вовремя включился и вспорол оборону одной передачей, Сильянов открылся под пас Воробьева и ассистировал Батракову, который идеально завершил эпизод. Браво!
Это лишь второй гол Алексея весной — но более полезного и продуктивного игрока у Галактионова просто нет. По вовлеченности в атаку, управлению игрой и умению в одиночку сделать результат в очень сложном матче.
Конечно, «Оренбург» во втором тайме был уже не так хорош, как до перерыва — в первую очередь потому, что «Локомотив» действительно прибавил. Но моменты создавал очень тяжело (хотя подходов было достаточно) — не хватало грамотного завершения.
Неудивительно, что все решил именно Батраков. И его гол — конечно, повод в очередной раз восхититься талантом, который вырастил «Локо».
Но, глядя на зависимость команды от своего лидера, становится очень тревожно за то, что с ней будет после продажи Алексея.
Зимой его агент оценивал вероятность отъезда в Европу в 90 процентов. Понятно, что у железнодорожников под вопросом продление и других важных игроков — того же Карпукаса и Воробьева. Но если в их случае замена хоть как-то просматривается, то внятного ответа на вопрос, как «Локомотив» переживет потенциальную потерю Батракова, абсолютно нет.
Особенно после такого матча.
Автор: Леонид Волотко
Ильдар Ахметзянов
Михаил Галактионов
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
70′
1
Богдан Овсянников
90′
32
Алексис Кантеро
16
Хорди Томпсон
7
Эмирджан Гюрлюк
6
Джон Алекс Паласиос
89′
4
Данила Хотулев
18
Фахд Муфи
80′
2
Станислав Поройков
8
Дамиан Пуэбла
72′
20
Дмитрий Рыбчинский
30
Гедеон Гузина
42′
61′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
72′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
80′
27
Ренат Голыбин
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
90+3′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
90′
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
7
Зелимхан Бакаев
60′
64′
74
Даниил Чевардин
93
Артем Карпукас
43′
54′
32
Лукас Вера
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
