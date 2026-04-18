С каким же трудом «Локо» дожал «Оренбург»! Батраков — снова лучший

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.05
П2
4.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
12.50
X
4.60
П2
1.35
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.05
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.05
П2
2.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
0
:
Урал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
16:00
Удинезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.16
П2
4.05
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
6.80
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.91
П2
2.71
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.62
П2
3.26
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.75
П2
3.91
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.20
П2
6.00
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.77
П2
3.21
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.33
П2
3.30
Футбол. Первая лига
17:00
Родина
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.21
П2
5.94
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.14
П2
2.93
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.08
П2
2.80
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.39
П2
1.67
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.08
П2
7.30
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.85
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.01
П2
1.75
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.13
П2
1.98
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.38
П2
2.91
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.81
П2
3.35
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.62
П2
6.14
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
П1
X
П2

С каким же трудом «Локо» дожал «Оренбург»! Батраков — снова лучший

Команда Галактионова бьется за топ-3.

Источник: ФК "Локомотив"

После тяжелейшего матча с махачкалинским «Динамо», в котором пришлось выцарапывать даже не победу, а хотя бы ничью, «Локомотив» возвращается к заводскому состоянию. Не только по стартовому составу, но и по результату — и лишь частично по игре.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 25, 18.04.2026, 12:00
Оренбург
0
Локомотив
1

Воробьев и Морозов к «Оренбургу» отбыли дисквалификацию, Фассон амнистирован за ошибку со «Спартаком» (хотя Ненахов, который играл в прошлом туре, был недоступен из-за травмы). Михаил Галактионов выставил оптимальный по сезону состав — и, казалось, хотя бы этот факт должен был сразу взбодрить команду, которая в очередной раз сверкнула осенью, а весной чаще мучается и страдает, чем получает удовольствие.

Но уже в первом тайме сложилось полное ощущение, что «Локо» давно ни на что не претендует и просто ждет окончания сезона. Пять ударов (против девяти у соперника), ни одной осмысленной атаки, крошечные 0,32 xG и уйма ненужных фолов (к 30-й минуте по нарушениям было 0:11, к перерыву — 3:14) — такого себе не позволяют даже явные аутсайдеры, когда играют с грандами. И не особо понимают, что делать на поле.

«Оренбург» был лучше во всем — в движении, компактности, динамике и мысли, за счет чего набирать очки. Только у Гузины возникло два супермомента, Томпсон попал в стенку с опаснейшего штрафного. Не сказать, что «Локо» прямо отскочил — но выглядел непривычно слабо. Даже для этой весны.

Чтобы понять уровень разноса, который в перерыве наверняка творился в гостевой раздевалке, достаточно было оценить стартовые 10 минут второго тайма. «Локо», который до этого вообще не двигался, моментально взбодрился, прижал «Оренбург» и наконец-то создал качественные моменты. А еще освежил центр и правый фланг атаки — правда, вынужденно: вместо Карпукаса и Бакаева, повисших на карточках, вышли Вера и Чевардин. Оба решения Галактионова выглядели логично. Доигрывать вдесятером в таком матче — самоубийство.

Чтобы дожать «Оренбург», понадобилось половина тайма. На 70-й минуте «Локомотив» расчертил свою лучшую атаку. Морозов вовремя включился и вспорол оборону одной передачей, Сильянов открылся под пас Воробьева и ассистировал Батракову, который идеально завершил эпизод. Браво!

Это лишь второй гол Алексея весной — но более полезного и продуктивного игрока у Галактионова просто нет. По вовлеченности в атаку, управлению игрой и умению в одиночку сделать результат в очень сложном матче.

Конечно, «Оренбург» во втором тайме был уже не так хорош, как до перерыва — в первую очередь потому, что «Локомотив» действительно прибавил. Но моменты создавал очень тяжело (хотя подходов было достаточно) — не хватало грамотного завершения.

Неудивительно, что все решил именно Батраков. И его гол — конечно, повод в очередной раз восхититься талантом, который вырастил «Локо».

Но, глядя на зависимость команды от своего лидера, становится очень тревожно за то, что с ней будет после продажи Алексея.

Зимой его агент оценивал вероятность отъезда в Европу в 90 процентов. Понятно, что у железнодорожников под вопросом продление и других важных игроков — того же Карпукаса и Воробьева. Но если в их случае замена хоть как-то просматривается, то внятного ответа на вопрос, как «Локомотив» переживет потенциальную потерю Батракова, абсолютно нет.

Особенно после такого матча.

Автор: Леонид Волотко

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
18.04.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 6240 зрителей
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Михаил Галактионов
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
70′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
90′
32
Алексис Кантеро
16
Хорди Томпсон
7
Эмирджан Гюрлюк
6
Джон Алекс Паласиос
89′
4
Данила Хотулев
18
Фахд Муфи
80′
2
Станислав Поройков
8
Дамиан Пуэбла
72′
20
Дмитрий Рыбчинский
30
Гедеон Гузина
42′
61′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
72′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
80′
27
Ренат Голыбин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
90+3′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
90′
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
7
Зелимхан Бакаев
60′
64′
74
Даниил Чевардин
93
Артем Карпукас
43′
54′
32
Лукас Вера
Статистика
Оренбург
Локомотив
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
11
15
Удары в створ
2
4
Угловые
2
8
Фолы
13
20
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти