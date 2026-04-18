Галактионов после 1:0 с «Оренбургом»: «Стратегически важный был матч»

«В первом тайме больше шла борьба за инициативу, было много вязкости. Нельзя сказать, что было создано большое количество моментов — у нас, у соперника. Мы прекрасно понимали, что в первые 15−20 минут “Оренбург” дома играет достаточно агрессивно, большим количеством атакует и при поддержке своих болельщиков старается оказывать давление. Было важно сыграть дисциплинированно, ответственно. Ребята с этим справлялись.



Второй тайм был очень хорошего качества, когда мы были на мяче, со сменой направлений, разворотами. На последних секундах, когда соперник заработал опасный угловой, случился момент у наших ворот. Больше ничего и не было, даже подходов. В этом плане надо отдать должное нашим ребятам, они — красавцы.



Стратегически важный был матч — и с точки зрения движения по турнирной таблице, и внутренней психологии, чтобы переломить серию без побед. Нельзя сказать, что прошедшие матчи мы играли плохо, потому что готовность у нас достаточно хорошая, но важно было побеждать. Эта эмоциональная составляющая сегодня была на предельно высоком уровне. Все без исключения жили этой игрой, даже те ребята, которые по разным причинам не сыграли. Скамейка, тренерский штаб, персонал, футболисты — все были единым целым. В этом заслуга всей команды», — приводятся слова Галактионова на сайте клуба.