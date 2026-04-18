Галактионов после 1:0 с «Оренбургом»: «Стратегически важный был матч»

«В первом тайме больше шла борьба за инициативу, было много вязкости. Нельзя сказать, что было создано большое количество моментов — у нас, у соперника. Мы прекрасно понимали, что в первые 15−20 минут “Оренбург” дома играет достаточно агрессивно, большим количеством атакует и при поддержке своих болельщиков старается оказывать давление. Было важно сыграть дисциплинированно, ответственно. Ребята с этим справлялись.
Второй тайм был очень хорошего качества, когда мы были на мяче, со сменой направлений, разворотами. На последних секундах, когда соперник заработал опасный угловой, случился момент у наших ворот. Больше ничего и не было, даже подходов. В этом плане надо отдать должное нашим ребятам, они — красавцы.
Стратегически важный был матч — и с точки зрения движения по турнирной таблице, и внутренней психологии, чтобы переломить серию без побед. Нельзя сказать, что прошедшие матчи мы играли плохо, потому что готовность у нас достаточно хорошая, но важно было побеждать. Эта эмоциональная составляющая сегодня была на предельно высоком уровне. Все без исключения жили этой игрой, даже те ребята, которые по разным причинам не сыграли. Скамейка, тренерский штаб, персонал, футболисты — все были единым целым. В этом заслуга всей команды», — приводятся слова Галактионова на сайте клуба.
Ильдар Ахметзянов
Михаил Галактионов
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
70′
1
Богдан Овсянников
90′
32
Алексис Кантеро
16
Хорди Томпсон
7
Эмирджан Гюрлюк
6
Джон Алекс Паласиос
89′
4
Данила Хотулев
18
Фахд Муфи
80′
2
Станислав Поройков
8
Дамиан Пуэбла
72′
20
Дмитрий Рыбчинский
30
Гедеон Гузина
42′
61′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
72′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
80′
27
Ренат Голыбин
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
90+3′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
90′
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
7
Зелимхан Бакаев
60′
64′
74
Даниил Чевардин
93
Артем Карпукас
43′
54′
32
Лукас Вера
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
