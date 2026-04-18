Галактионов после 1:0 с «Оренбургом»: «Стратегически важный был матч»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.10
П2
7.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.67
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.25
П2
3.30
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.50
П2
5.90
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.90
П2
3.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
1
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.40
П2
7.60
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.60
П2
8.75
Футбол. Германия
1-й тайм
Унион Б
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.70
П2
1.82
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
1
:
Гамбург
1
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.80
П2
10.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
0
:
Парма
1
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.30
П2
4.50
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.00
П2
2.90
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.93
X
4.47
П2
1.65
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.20
П2
7.40
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.81
П2
2.23
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.01
П2
1.75
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.18
П2
1.95
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.36
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.38
П2
2.91
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.80
П2
3.45
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.66
П2
6.27
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
П1
X
П2

Галактионов после 1:0 с «Оренбургом»: «Стратегически важный был матч»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

Источник: РИА "Новости"

«В первом тайме больше шла борьба за инициативу, было много вязкости. Нельзя сказать, что было создано большое количество моментов — у нас, у соперника. Мы прекрасно понимали, что в первые 15−20 минут “Оренбург” дома играет достаточно агрессивно, большим количеством атакует и при поддержке своих болельщиков старается оказывать давление. Было важно сыграть дисциплинированно, ответственно. Ребята с этим справлялись.

Второй тайм был очень хорошего качества, когда мы были на мяче, со сменой направлений, разворотами. На последних секундах, когда соперник заработал опасный угловой, случился момент у наших ворот. Больше ничего и не было, даже подходов. В этом плане надо отдать должное нашим ребятам, они — красавцы.

Стратегически важный был матч — и с точки зрения движения по турнирной таблице, и внутренней психологии, чтобы переломить серию без побед. Нельзя сказать, что прошедшие матчи мы играли плохо, потому что готовность у нас достаточно хорошая, но важно было побеждать. Эта эмоциональная составляющая сегодня была на предельно высоком уровне. Все без исключения жили этой игрой, даже те ребята, которые по разным причинам не сыграли. Скамейка, тренерский штаб, персонал, футболисты — все были единым целым. В этом заслуга всей команды», — приводятся слова Галактионова на сайте клуба.

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
18.04.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 6240 зрителей
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Михаил Галактионов
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
70′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
90′
32
Алексис Кантеро
16
Хорди Томпсон
7
Эмирджан Гюрлюк
6
Джон Алекс Паласиос
89′
4
Данила Хотулев
18
Фахд Муфи
80′
2
Станислав Поройков
8
Дамиан Пуэбла
72′
20
Дмитрий Рыбчинский
30
Гедеон Гузина
42′
61′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
72′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
80′
27
Ренат Голыбин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
90+3′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
90′
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
7
Зелимхан Бакаев
60′
64′
74
Даниил Чевардин
93
Артем Карпукас
43′
54′
32
Лукас Вера
Статистика
Оренбург
Локомотив
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
11
15
Удары в створ
2
4
Угловые
2
8
Фолы
13
20
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти