Футболист «Зенита» Соболев не забил пенальти в игре с махачкалинским «Динамо»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.60
П2
7.30
Футбол. Германия
1-й тайм
Фрайбург
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.20
П2
14.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
0
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
33.00
X
6.50
П2
6.93
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
3
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.25
П2
3.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Бернли
1
Все коэффициенты
П1
4.59
X
2.95
П2
8.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
2
:
Осер
2
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.15
П2
7.25
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Париж
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
Нант
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.27
П2
3.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.70
П2
2.44
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.70
П2
4.30
Футбол. Германия
18:30
Бавария
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.75
П2
6.00
Футбол. Италия
19:00
Пиза
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.06
П2
2.56
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.50
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.99
П2
7.14
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.51
П2
9.25
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

Футболист «Зенита» Соболев не забил пенальти в игре с махачкалинским «Динамо»

Удар нападающего отразил вратарь Давид Волк.

Источник: ФК "Зенит"

МАХАЧКАЛА, 19 апреля. /ТАСС/. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев не забил пенальти в гостевом матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо».

На 71-й минуте при счете 0:0 удар форварда отразил вратарь «Динамо» Давид Волк.

«Зенит» после 24 туров набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с 23 очками располагается на 12-й строчке.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Никита Глушков
78′
Нереализованные пенальти
Зенит
Александр Соболев
71′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
43
Ильяс Ахмедов
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
24′
79′
13
Сослан Кагермазов
86′
10
Джавад Хоссейннеджад
57′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
72′
28
Сердер Сердеров
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
7
Александр Соболев
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
75′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
75′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
46′
20
Педро
10
Максим Глушенков
86′
90′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
75′
61
Даниил Кондаков
Статистика
Динамо Мх
Зенит
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
6
Угловые
5
6
Фолы
19
7
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти