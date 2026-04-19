Футболист «Зенита» Соболев не забил пенальти в игре с махачкалинским «Динамо»

МАХАЧКАЛА, 19 апреля. /ТАСС/. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев не забил пенальти в гостевом матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо».
На 71-й минуте при счете 0:0 удар форварда отразил вратарь «Динамо» Давид Волк.
«Зенит» после 24 туров набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с 23 очками располагается на 12-й строчке.
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Никита Глушков
78′
Нереализованные пенальти
Зенит
Александр Соболев
71′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
43
Ильяс Ахмедов
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
24′
79′
13
Сослан Кагермазов
86′
10
Джавад Хоссейннеджад
57′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
72′
28
Сердер Сердеров
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
7
Александр Соболев
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
75′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
75′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
46′
20
Педро
10
Максим Глушенков
86′
90′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
75′
61
Даниил Кондаков
Статистика
Динамо Мх
Зенит
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
6
Угловые
5
6
Фолы
19
7
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
