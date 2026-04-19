Семак после 1:0 с Махачкалой: «Я доволен и качеством игры “Зенита”, и результатом»

«Неплохая игра. В первом тайме немножко не хватало скорости, во втором — прибавили. Мне понравилось, как смотрелась наша команда. Из минусов, конечно, не хватало реализации. Забили бы раньше, наверное, и игра бы по-другому пошла бы. Но мы играли с хорошей командой, которая дома играет хорошо. Практически все победы, которые были добыты в этом чемпионате, были домашними. Я доволен и качеством игры нашей команды, и результатом. Самое важное для нас — три очка против хорошей команды. Мы дальше продолжаем бороться за первое место», — приводятся слова Семака на сайте клуба.